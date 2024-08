Itt a „tizenhatmilliós beszélgetés” a Tranzitról: középpontban a szuverenitás

Dull Szabolcs szerint sem megsüvegelendő, mi több, megengedhetetlen, ha a honi ellenzéki pártok külföldi pénzekből folytatnak politikai tevékenységet.

Pláne, ha feltesszük a kérdést: ki, mit kért cserébe mindezekért?

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója ehhez hozzátűzte, ha vitapartnerének premisszái tarthatóak, a helyzet a 2026-os országgyűlési választásokkor is fennállhat, akkor is tetten kell érni a befolyásolási kísérletet, és akkor is kérni fognak valamit cserébe az ellenzéki szereplőktől a pénz mögött álló erőpólusok.

De mi a cél?

– G. Fodor szerint van egy receptkönyv, ami máshol már bevált. Ha 2015 előtt kimondták azt a nevet, hogy Soros György, problémát jelentett. Ma viszont már – mondhatni – konszenzus övezi, hogy Soros György létezik, Soros György politikai szereplő, befolyásol, alakít a maga eszközeivel. „Tette a dolgát a térségben, szóval miért ne próbálná meg itt is? Ráadásul egy olyan politikával, kormánnyal szemben, amely homlokegyenest mást gondol, mint a saját maga célkitűzése.”

Dull ehhez kapcsolódva megemlítette a Facebookot, annak algoritmusait, amelyek nemzetállami kereteken kívül komoly hatást gyakorolnak mindenkire. Szabályozása pedig szuverenitási kérdés, nem is beszélve arról, hogy mennyire szükséges lenne.

A beszélgetés során szó esett még a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció létrehozásáról, nem utolsó sorban pedig a közelgő amerikai elnökválasztásról.

„Természetesen az elit nincs lefegyverezve. Az elit sikeresen védi a pozícióit. A politikai problémára viszont van megoldás. Erre jött létre a Patrióták” – fogalmazott a stratégiai igazgató. A politikai elemző pedig úgy látta, az egész európai jövőre hatással lesz az új/ismét megválasztott amerikai elnök személye. Eltérő geopolitikai szándékokkal bír Donald Trump és Kamala Harris.