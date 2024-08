Nyitókép:Ábrahám Róbert Facebook-oldala

„Az arcátlanságnak, a pofátlanságnak is vannak fokozatai. No, de mégis! Az ember legmélyen valahol mégis azzal áltatja magát, hogy azért vannak le nem írt, ki nem jelölt, mindenki által elfogadott határok, ami alá már senki nem mer becsusszanni, bármennyire is vastag bőr legyen az arcán. Aztán jön a rideg felismerés. Van az az arcátlanság, ami már márványba kívánkozik.

Bocsánatot kérek, ha szövevényes ügyemmel untatom a nagyérdeműt, de mindaz, ami ma íródik, mind ezen online felületen, mind a magyar történelem jegyzetfüzetébe, az nem Önöknek, nem nektek szól! Mindez csak kordokumentum a jövő generációjának, ha ugyan lesz még olyan.

Szóval ez az egész akkor mélyült el, amikor is az ATV-ben nyitottam egy eszmetörténeti vitát a jakobinus diktatúra kapcsán. Másnap Puzsér érthetetlen módon rám támadt, és származásomra hivatkozva elvonta tőlem a jogot, hogy én a történelem ezen szakaszáról véleményt alkossak, és a családomat is a koszos szájára vette. Az asztaltársasága – Oszkár gyengécske ellenkezése ellenére – egyetértett abban, hogy bizony egy cigánynak nincs joga a francia forradalmat kritizálnia.

Napokkal később több hallgatói bejelentés következtében az NMHH vizsgálatot indított a Spirit FM-en elhangzott indokolatlan rasszista kijelentések miatt. Én azonban idióta módon nyilatkozatot küldtem a vizsgáló szerv részére, hogy mint a rasszista támadás elszenvedője be tudom mindezt a véleménynyilvánítás szabadságának, és arra kértem őket, hogy vegyék ezt figyelembe a vizsgálat során. Ugyanakkor megjegyeztem a Blikk részére, hogy bizony az ott elhangzottaknál még az első zsidótörvény is megengedőbb volt. ”