Amikor a magyar katonák baráti segítségként elfoglalták Csehszlovákia egy részét

1968-ban, napra pontosan 56 évvel ezelőtt vonultak be Csehszlovákiába a Varsói Szerződés katonai alakulatai, hogy „testvéri segítséget” nyújtsanak a Csehszlovákiának. Történt mindez azért, mert a januárban megválasztott reformkommunista, Alexander Dubcek a többi, baráti szocialista ország számára veszélyes engedményeket vezetett be Csehszlovákiában. Moszkvában egy idő után úgy látták, mindez a szocialista blokkban is törésekhez vezethet.

Dubcek minden politikai okokból elítélt embert szabadlábra helyeztetett, eltörölte a sajtócenzúrát és az utazási korlátozásokon is enyhített.

Mindezt a lakosság kitörő örömmel fogadta, ellenben Moszkvában úgy látták, az enyhítés, a múlt bűneivel való szembenézés repedéseket hozhat a többi szocialista rendszerben is, ahol életben maradtak a korlátozások.