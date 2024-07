Vitályos Eszter bejelentette: kitolja a kormány a babaváró hitel visszafizetését, mutatjuk, meddig

Fotó: képernyőfelvétel

A kormány vasárnap döntést hozott a babaváró támogatásról is – jelentette be a hétfő délelőtti kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő. Mint mondta: a babaváró hitel bevezetése óta több előre nem látott esemény következett be, így például a járvány, a háború, és az energiaválság, s ezek mind jelentősen csökkentették az életszínvonalat, megnehezíthették a gyermekvállalást.

Ezért a kormány úgy döntött: 2024. július elseje után

azok, akiknek lejárna az ötéves időtartam, de még nem született gyermekük, legfeljebb kétéves hosszabbítást kaphatnak.

Akik 2019 és 2021 között vették fel a kölcsönt, azoknak a határidő egységesen 2026. július elsejéig hosszabbodik meg.

A babaváró hitel a gyermekvállalás előtt álló házaspárok által igénybe vehető maximum 10 millió forint összegű kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön, amelynek a törlesztőrészlete legfeljebb havi 50 ezer forint, a futamideje pedig 5-20 év.

Amennyiben megszületnek a gyermekek, akkor ezt az összeget részben vagy egészben nem kell visszafizetni, tehát támogatássá alakulhat.

Jelenleg a magyarországi lakcímmel rendelkező házasok vehetik fel, ha mindkettőjük betöltötte a 21. életévét, de a feleség még nem töltötte be a 41. életévét, illetve a folyósító bank hitelképesnek minősíti őket, valamint legalább az egyiküknek van legalább 3 éves munkaviszonya. A kamatmentesség feltétele, hogy az igénylő párnak öt éven belül gyermeke szülessen. A második gyermek születése után a fennálló tartozás harminc százalékát, a harmadik baba után pedig az egészét elengedi az állam. Minden gyermek születésekor kérhető a törlesztés szüneteltetése három (ikrek esetében 3+2) évre.