Óriási csalódás érhette azokat a kerületieket, akik hittek a baloldali városvezetés ígéreteiben a balatoni strandszezon kellős közepén

Nyitókép forrása: Facebook

Kedden arról írt a Magyar Nemzet, hogy ugyan már elvitték a vitorlás hajókat a józsefvárosi önkormányzati káptalanfüredi strandjának partjáról, ám a beharangozott felújítás nem feltétlen tükrözi a valóságot.

A helyi lap, a Józsefvárosi Újság cikke szerint a strand tavaly kisebb-nagyobb felújítási munkálatokon esett át, aminek köszönhetően megújultak az öltözőkabinok és a vizes blokkok, a homokozó, a strandröplabdapálya és a padok. „A strandon napernyők, kerti székek és asztalok használatára van lehetőség, de lett fedett uzsonnázóterasz, és könyvkölcsönzésre is van mód. A gyerekek pedig, ha megunták a pancsolást, hintázhatnak vagy csúszkázhatnak a drótkötél csúszópályán” – írták.

Csakhogy a Magyar Nemzet egyik olvasója épp a múlt héten járt Káptalanfüreden, és állítása szerint – képeket küldve a szerkesztőségnek –

a Pikó András vezette önkormányzatnak az idei szezonra sem sikerült gyermekbarát körülményeket kialakítani a strandon.

A portál korábban megírta, a józsefvárosi önkormányzat a kispesti önkormányzattal megállapodott, hogy a helyben lévő XIX. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő faházas tábor fogadja a józsefvárosi gyermekeket is. „Ez jó hír is lehetett volna” – fogalmazott az újságíró, ám egy két évvel ezelőtti szerződéskötés miatt a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület, és egy vitorláscég, az RS Sailing is birtokolta ezt a területet. A Pikó András-féle baloldali polgármester vezette önkormányzat véleményes döntése miatt a józsefvárosi gyerekek által használt strand jelentős részén jolle vitorláshajókat tároltak, ezenfelül az egyesület vitorlástábort is szervezett gyermekeknek júniustól augusztus végéig.