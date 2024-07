Megtudtuk, meddig nem szabadulhat ki az antifa támadó

Azonban ahogy az ítélet is tartalmazza, a büntetésbe beszámítják a letartóztatásban eltöltött időt is, ami azt jelenti, hogy a 2023-ban letartóztatott Hammerbande-tag a másodfokú ítélet kihirdetésekor már letöltötte a jogerősen rá kiszabott büntetés kétharmadát, ezért akár feltételesen szabadlábra is kerülhetett volna.

Döntött a bíróság

A Mandiner ez ügyben megkereste a Fővárosi Törvényszéket, amely azt közölte lapunkkal, hogy a bíróság június 17-én hozott végzést a kérdésben, és úgy határozott, hogy

az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.

A másodfokú bíróság a döntést július 2-án helybenhagyta, így a végzés jogerőssé vált. Ezzel együtt Edelhoff legkésőbb az év végén szabadulni fog.

Visszatérve a most elfogott elkövetőre, a férfit európai és nemzetközi elfogatóparancs alapján Berlinben kapták el tavaly decemberben. Miután átadták a magyar hatóságoknak, a rendőrség életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete és súlyos testi sértés bűntett kísérlete megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki. A férfi megtagadta a vallomástételt. A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd a bíróság szökés, elrejtőzés, és bűnismétlés veszélye miatt letartóztatásba helyezte azzal, hogy 30 milliós óvadék esetében bűnügyi felügyeletbe kerülhet. Az ügyészség fellebbezett a végzés ellen, de úgy tudjuk erről még nem döntött a bíróság.