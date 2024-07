Magyarországot nem lehet elhallgattatni, kár próbálkozni – Orbán Balázs a Mandinernek

Mindezt azonban majdnem zárójelbe tette egy merénylő golyója szombaton. Mit gondol a történtekről?

Hihetetlen, hogy csütörtökön még velünk vacsorázik, szombaton pedig ez történik. Konkrétan beszélgettünk vele a pennsylvaniai fellépéséről. Eddig is minden elkövettek, amit csak lehetett, hogy megállítsák. Azt is tudta, ez ezután is így lesz – bár erre talán még ő sem számított. Nagyon összeszedett, eltökélt, ez a merénylet utáni pillanatokban is látszott.

Remélem, újra fogják választani. Egyszer nekünk, magyaroknak is lehet szerencsénk. Trump a béke elnöke.

Visszatérve az uniós alakulásokra: mennyire jelentős a Patrióták Európáért elnevezésű új EP-frakció megalakulása, tekintve, hogy továbbra is a Fidesz által korábban elhagyott Néppárt a legnagyobb csoportosulás?

Ez viszonyítás kérdése. Ha összeadjuk az EPP-től jobbra lévő frakciókat, akkor azok együtt már megelőzik az EPP-t. A Néppárt története szomorú véget ér, a változás ígéretével kampányoltak, majd az eddigi bukott politika folytatása érdekében szövetkeztek. A héten dől el, hogy a puccs sikeres volt-e, vagy sem.

Mi ehhez nem asszisztálunk, viszont nem adtuk fel a célunkat: a jobboldali erők együttműködésében vagyunk érdekeltek, a továbbiakban is ezen fogunk dolgozni. Az új frakció mindenesetre komoly lépést jelent. Közép-európai forrásvidék, összeurópai hálózat, egyre több kormányon lévő tag, a föderálisok kérlelhetetlen európai ellenzéke. Minden jól van elrendezve, most már csak erősödni kell. Optimista vagyok. Az év végére jól nézünk majd ki.