Folytatódik a rekkenő hőség – csütörtökön megdőlhet a melegrekord

Nyitókép: skaman306 / Getty images

A HungaroMet jelentése szerint csütörtökön ragyogó napsütés és rekkenő hőség várható, a hőmérséklet a 37-38 fokot is elérheti. Helyenként gomolyfelhők is megjelenhetnek. Az előrejelzés szerint, a nap során melegrekord is megdőlhet, amit 1922-ben a Hajdú-Bihar vármegyei Szerepen mértek, 38,5°C-kal.

Az északi területek mellett a déli órákban máshol is erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, amely záporokat és zivatarokat hozhat, bár erre délnyugaton a legkisebb az esély. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környékén erős, viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, északnyugaton azonban 30-33 fok közötti értékek lesznek jellemzőek.

Délután ismét kedvezőek lehetnek a feltételek a helyi, rövid életű zivatarok kialakulásához, különösen az ország középső területein. Ezeket viharos széllökések (60-80 km/h, lokálisan még erősebb is lehet), kisebb jégeső és intenzív csapadék (15-25 mm, helyenként több is) is kísérheti. Estére a zivatarok száma csökkenhet, de északon, északkeleten, esetleg a nyugati határszélen még előfordulhat dörgés-villámlás.

Késő estére a hőmérséklet 25 és 32 fok közé csökken.

***