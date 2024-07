Alakul az össztűz: most már Egri Viktor is beleállt Vidnyászky Attilába

Nyitókép: MTI/Hegedűs Róbert

Egri Viktor a hvg.hu-n megjelent véleménycikkében Vidnyánszky Attiláról, a Magyar Nemzeti Színház igazgatójáról és művészeti vezetőjéről ír.

Most már tisztán látszik, hogy igazából Vidnyánszky Attila is lezuhant a díszletről, ő is összetörte magát, és ő maga is maradandó, súlyos sérüléseket szenvedett”

– kezde a cikket Egri Viktor.

„Legalábbis, ha a Shakespeare által megírt nagy egészvilág-színházra gondolunk, az ő földbe csapódásáról és azt követő egyre reménytelenebb lábra állási kísérleteiről szóló történet zajlik a világ színpadán” – folytatta a szerző. „Kétségtelen, hogy miképp a rendezők, gondolkodók (szerencsés esetben nagy az átfedés) is mást-mást látnak bele egy-egy szövegkönyvbe, úgy az élet eseményei is különböző síkokban értelmezhetők, s az áldozatok is adottak, testi és lelki értelemben is: két színész – akik nemcsak úgy színészek, ahogy mindannyian azok vagyunk, hanem hivatásszerűen is – karrierje és élete megbicsaklott, egészsége veszélybe került. Nekik mindenképpen gyógyulást, a teljes fizikai és mentális egyensúly megtalálását kívánja mindenki” – írta a korábbi futbalkommentátor.

A drámák gyakran nem az áldozatokról, hanem a túlélőkről és tettesekről szólnak, akik súlyos belső küzdelmekkel néznek szembe. Ezekben a történetekben az emberi lélek átalakulása zajlik, és a belső erkölcsi ítéletalkotás ellenére a szereplők elkerülhetetlen züllésnek vannak kitéve – véli a folytatásban a szerző.

Egri szerint Vidnyánszky Attila viselkedése egyre elfogadhatatlanabbá válik, mivel méltatlanul bánik az újságírókkal és a színészekkel.

Az ilyen hatalmi világokban az ember gyakran csak a becsapódáskor döbben rá, hogy már régóta zuhan – vélekedik Egri Viktor.

