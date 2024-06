Új ellenzék, régi mentalitás

A magyar politikatörténetben az a szokatlan helyzet állt elő, hogy egy 30 százalékos támogatottságot szerző pártnál előbb volt meg maga a márka, a Tisza név, mint a vezetését, tagságát alkotó, a szervezetet tartalommal, gondolatokkal megtöltő politikusi csapat. Ez 99 százalékban fordítva szokott történni, úgy, hogy a közös célokat, elképzeléseket, ideákat valló emberek egy csoportja pártot alapít, választ magának vezetőt, elkezd építkezni, majd csatlakoznak hozzá szimpatizánsok, kiépül a pártszervezet, vidéki tagszervezetek jönnek létre. Ne vonjuk kétségbe, hogy a politika – bár dinamikus rendszer – vastörvényeken alapul, sohasem szóló, hanem inkább csapatmunka. Kiváló szónoklatokat természetesen lehet tartani a platós kocsiról, és lehet jó interjúkat adni különféle platformokon, de ez leginkább addig működik, amíg nem társul a politikai felelősséggel. Döntéseket hozni – olyanokat is, amelyek nem mindenki tetszésével találkoznak – már más kérdés. Sőt, ezeket a döntéseket meg is kell magyarázni; ehhez elengedhetetlen, hogy az előkészítés során a frakció tagjainak meg kell egyezniük arról, hogy a megfelelő választ találták meg az adott ügyben. És a többségi döntést illik elfogadni, illetve a nyilvánosság előtt érvelni mellette, még akkor is, ha a képviselő személyes álláspontja eltér ettől. Ehhez a munkához bizalom is kell, amit nehéz úgy kialakítani, hogy a frakció tagjai még soha nem találkoztak egymással, fogalmuk sincs, hogy kikkel és milyen ideológia mentén küzdenek. A Tisza helyzete abszurd és szürreális, a jelenség elemzéséhez nehéz bármilyen támpontot találni.

Választói nem azért szavaztak Magyar Péterre, hogy az előtte adódó pozíciókról lamentáljon”

A politikában a teljesítmény nagyon fontos, de most arról van szó, hogy a frusztrált, kiábrándult ellenzéki szavazóknak köszönhetően a Tisza teljesítménye annyi, hogy berobbant a közéletbe. Ezt a sikert legfőképpen az ellenzékből való kiábrándultságnak és a Fidesszel szembeni ellenzéki gyűlöletnek köszönhette az alakulat. Ennek megfelelően pillanatnyilag nem a politikai stratégia, hanem a bizonytalanság határozza meg a Tisza mozgását. Hiszen hogyan lehetne azt minősíteni, hogy Magyar Péter lapzártánk napján a közösségi oldalán szavaztatta meg a követőit arról, felvegye-e az európai parlamenti mandátumát? Részletesen leírta, érvelt amellett, hogy szerinte miért kellene Brüsszelben dolgoznia, ami leginkább azért furcsa, mert néhány hete még épp arról beszélt, hogy nem szeretne EP-képviselőként dolgozni. Az első fontos döntésnél megtorpant, és a felelősséget a követőire hárítja. Nem épp a magabiztosság beszél belőle. Miközben a cikket írom, még nem ismeretes az eredmény. Az utóbbi években volt rá nem egy példa, hogy pártelnökök dolgoztak az Európai Parlamentben. Június 9-ével a Gyöngyösi Márton vezette Jobbik és a Donáth Anna elnökölte Momentum is a földbe állt, a szavazók megvonták tőlük a bizalmat.

A pártépítés tehát nem ment nekik Brüsszelből, még úgy sem, hogy a Tiszával ellentétben többéves múltjuk volt, indultak több választáson, már voltak vidéki szervezeteik, és részesültek állami támogatásban is. A Jobbik és a Momentum persze más okból csuklott össze, de mindkét pártra érvényes az, hogy az utóbbi években nem köz-, hanem elitpolitizálást folytatott. Csak saját maguk pozicionálásával foglalkoztak, az kötötte le a figyelmüket, hogy milyen választási szövetséget kössenek, és a vezető politikusaiknak milyen megbízatás jusson.