Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Csütörtökön egy napra Oroszországba utazik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy részt vegyen a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon és kétoldalú tárgyalásokat folytasson – számolt be róla az ATV.

Paczolay Máté külügyi szóvivő később megerősítette ezt az értesülést.

Szijjártó Péter idén is részt vesz a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon, mert Magyarország energiaellátása továbbra sem ideológiai vagy politikai, hanem fizikai kérdés”

– mondta az ATV megkeresésére.

Majd hozzátette: „a magyar külügyminiszter nem csak Brüsszelben vagy New Yorkban szólal fel a béke mellett, hanem Oroszországban is, hiszen éppen tavaly Szentpéterváron mondta el orosz közönség előtt is, hogy a magyarok békét szeretnének és szorgalmazta a béketárgyalások mielőbbi megkezdését”.

A külügyminiszter több kétoldalú tárgyalást folytat majd, amelyek középpontjában az energetikai együttműködés, a szankciók által nem sújtott gazdasági együttműködés, valamint a béke kérdése áll. Paczolay Máté azt is leszögezte, hogy Szijjártó Péter pont úgy vesz részt ezen az eseményen, mint eddig minden évben.

***