Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

„Tarpai Viktória volt a vendége ezen a héten Andor Évának a Kontextuson. A színésznő sok mindenről mesélt a műsorban, drámai, személyes történeteket mesélt az ukrán kényszersorozásról, de szóba került a színház, a történelmi szerepek, Vidnyánszky Attila, és természetesen a nemtelen és igaztalan támadások is, amiért szerepelt a békemeneten.

Mint ismert, az idei nagyszabású békemenet nagy hullámokat vert, jelentősen felkavarta a közéletet. A baloldal jókora pofont kapott akkor, hiszen minden fórumon arról cikkeztek, hogy a Fidesz meggyengült, még egy békemenetet sem tud már összehozni.

Ezzel szemben minden idők egyik legnagyobb rendezvénye volt a választások előtt a békemenet. Ezért frusztráltságukban, ahol csak tudták, próbálták kisebbíteni minden fórumon az eseményt. Megjelent az egyik ismert influenszer, Bányai Judit tolmácsolásában egy elképesztően undorító videó is, amellyel a Vidnyánszky Attila által a Margitszigeten színpadra vitt előadást igyekezett porig alázni. Hiába, ezek a balosok mindenhez is értenek. Színésznek és rendezőnek is kitűnők, amellett, hogy páratlan humoruk van. A videót csak erős gyomorral rendelkező olvasóinknak javaslom megtekinteni.”