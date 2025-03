„ (...) A hírlapíró két érdekességre lett figyelmes. Olyan figurák is megszólaltak – egyelőre csak lájtosan – a közéletről, akikről régen hallottunk, de pontosan tudjuk róluk, hogy finoman szólva nem repes a szívük Orbán Viktorért.

Ilyen például Hernádi Judit. A független, objektív művésznő most a HVG-nek adott interjút, amit öles betűkkel hirdetnek a neten, lépten-nyomon szembejön: Hernádi Judit: Azt tudom, hogy jövőre hová fogok szavazni, ha lehet még szavazni. Persze ez sem fix. A beszélgetésben ismét előkerült természeten az ősrégi baloldali toposz is, miszerint a jobboldal nem érti viccet, a humor is baloldali műfaj. Ahogy írták, a közéleti kabaré Hernádi szerint az irányítottsága miatt fonnyadt el, a Rádiókabaréban nem lehet kimondani azt a szót, hogy Orbán, meg azt sem, hogy Viktor.

Érdemes felidézni, hogy Hernádi mennyire független. A Blikknek korábban a következőket mondta:

»Én nagyon kedvelem Karácsony Gergelyt, egyszer már színházban is ültünk egymás mellett, egy remek Alföldi Róbert-darabot néztünk meg a Katonában. Nem sok olyan politikus van, akit szívből szeretek. Ő az egyik. A volt belügyminisztert, Kuncze Gábort kedveltem még nagyon, illetve a korábbi miniszterelnököt, Bajnai Gordont.«

Majd szemrebbenés nélkül hozzátette:

»Számomra váratlanul beszorultam a baloldalra, miközben én liberálisnak tartottam magam. Nem voltam baloldali, csak baloldali érzelmű. Ennek azóta megvan a következménye, például nem tehetem be a lábam az M1-be, az M2-be, azt hiszem, egyik tévébe sem az RTL-en és az ATV-n kívül.«

Hasonló álomport szórhattak Gálvölgyi János szemébe is, mint Hernádi Juditéba. Hiszen ő is hasonlóan meg van mindig lepődve, ha történetesen a baloldalhoz kapcsolják. Többször elmondta, hogy egy pártnak sem volt soha a tagja, ezért meglepő számára ez a baloldali skatulya. Most került fel a világhálóra egy vele készült beszélgetés (a felvétel időpontja nem ismert), ahol a következőket mondta el a színész azzal kapcsolatban, hogy állítólag a Heti hetes tagjainál megjelent az APEH:

»Be lett hivatva egy-két ember. […] A véletlenek összjátéka lehetett. Biztos a H betűnél nyílt ki a könyv.«”

