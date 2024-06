Nyitókép: JOHN THYS

„Jóban voltunk, vagyunk, mégsem értesz bennünket. Azt veted a magyarok szemére – hol máshol, mint a Facebookon, és kinek másnak, mint nekem –, hogy a legnagyobb bajunk a bezárkózás. Valamint hogy nem élünk multikulturális világban, ezért nem ismerünk másokat. Nyilván ezért is nyeri meg újra és újra Orbán a választásokat, teszed hozzá. Végezetül arról is megengedsz magadnak egy mély döfést, hogy együtt kellene élnünk másokkal, akkor megismernénk más népeket, nyelveket, vallásokat. Amíg olvaslak, arra gondolok, nem is annyira velem kellene vitatkoznod, inkább parolázz a magyarországi baloldallal, tekintve, hogy ők pontosan úgy látnak minket, ahogyan te is, onnan, Amszterdam mellől.

Kedves (volt) barátom, mielőtt végleg letiltalak a Facebookról, és örökre száműzlek az életemből, írok azért valamit. Neked szánom, megkapod majd angolul is, de először tegyük közzé lapunkban, magyarul, sokak okulására. Mindenekelőtt azoknak ajánlom az alábbiakat, akik hozzád hasonlóan nem vették észre, hogy

Közép-Európában az ember örökli a multikulturalizmust, nem pedig henceg vele. Igaz, felénk inkább így hívják ezt a komplex viszonyrendszert: kölcsönhatás.

Hogy mi vakok lennénk, elzárnánk magunkat másoktól, történelmünk során ostoba struccként homokba dugtuk volna a fejünket? ”

***