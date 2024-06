Kiderült: Magyar Péternek mégiscsak kellhet majd a húszezer eurós „kamuállás”

2024. június 18. 16:02

A politikus többször is elmondta, hogy ha be is jut listán az Európai Parlamentbe, nem veszi fel mandátumát. Egy héttel a választásokat követően viszont már arról szavaztatta a követőit, hogy bevállalja-e a havi 20 ezer eurós „kamuállást”.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: a június 9-i európai parlamenti választáson induló Magyar Péter az egyik ismerősének 2023 nyarán még azt írta, hogy EP-képviselőként szerinte elég két hetet kint lenni és a EP-képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért. Politikai színrelépését követően Magyar többször is elmondta, hogy ha be is jut listán az Európai Parlamentbe, nem veszi fel mandátumát. Egy héttel a választásokat követően viszont már arról szavaztatta a követőit, hogy bevállalja-e a havi 20 ezer eurós „kamuállást”. A listavezető pro érvekkel próbálta győzködni a szavazóit arról, miért lenne mégis jó, ha így tenne. Aligha meglepetés: lelkes követőinek 75 százaléka szerint elmehet Brüsszelbe Magyar Péter. A fejleményt Ceglédi Zoltán se hagyta szó nélkül. Erről részletesebben itt olvashat.

Hónapokon át bizonygatta Magyar Péter, hogy semmiképpen nem veszi fel EP-mandátumát A baloldal aktuális üdvöskéjének pálfordulása tehát leginkább amiatt érdekes, hogy a politikus hónapokon át bizonygatta, hogy semmiképpen nem veszi fel az európai parlamenti mandátumát, bármilyen eredményt is ér el a Tisza Párt a június 9-i választáson, most azonban minden bizonnyal él a lehetőséggel, amellyel 7-8 millió forintos havi jövedelemre tehet szert. Pedig mint a Magyar Nemzet felidézi: a választási kampány idején tucatnyi nyilatkozatban, interjúban hangoztatta Magyar Péter, hogy esze ágában sincs beülni az EP-be, sőt nemegyszer azzal kérkedett, hogy a jövőben a „piacról fog megélni”. A 444.hu podcastjében márciusban például azt mondta: Én továbbra is úgy tervezem, hogy a piacról fogok megélni, hogyha adott esetben már azt is mondtam egy hónapja, hogy minden további nélkül meg fogok tudni élni Magyarországon, a piacon. Hogyha ez nem fog működni, akkor nyilván külföldön fogom ezt megpróbálni, hiszen el kell tartanom a három gyerekemet.” Majd határozottan kijelentette, nem készül arra, hogy akár három hónap múlva, akár fél év múlva bármilyen fizetett politikai státusa lenne, mert ebből kíván megélni. A politikus említett nyilatkozata a következő videón 3:50-től. hallgatható vissza.

„Április 3-án pedig a Blikknek nyilatkozva bizonygatta, „nincs ambíciója” arra, hogy európai parlamenti képviselő legyen, 2026-ig, az országgyűlési választásokig itthon szeretne dolgozni” – teszi hozzá a Magyar Nemzet. Rámutatva: Magyar még a választási kampány hajrájában is határozottan állította: „az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ülök be.” A politikus említett nyilatkozata a következő videón 0:23 perctől hallgatható vissza.

