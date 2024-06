Eltűnt egy fiatal lány a Fishing on Orfű fesztiválon, nagy erőkkel keresik

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Sóki Tamás

A Fishing on Orfű fesztiválon június 26-án eltűnt egy fiatal lány, akit azóta is keresnek. A békéscsabai származású lányt utoljára hajnali fél háromkor látták barátai, rózsaszín pulóvert és hosszú fehér szoknyát viselt. A 22 éves lány nem vitte magával iratait, telefonját és pénzét, ami nagy aggodalmat keltett ismerőseiben. A fesztivál Facebook-csoportjában a barátok segítséget kértek a lány megtalálásához. A rendőrség is bekapcsolódott a keresésbe, remélve, hogy mielőbb megtalálják.

Az eltűnés körülményei egyelőre tisztázatlanok, és minden szemtanú beszámolója fontos lehet az ügy megoldásában.

„Sziasztok! Eltűnt egy barátunk. Hajnal fél háromkor láttuk utoljára, rózsaszín pulcsi és hosszú fehér szoknya volt rajta. Vörös hajú, frufrus, szemüveges, két orrpiercingje és több fülpiercingje van. Körülbelül 165 centiméter magas. Sem telefont, sem pénzt, sem az iratait nem vitte magával. Ha valaki látta vagy tud bármit róla, kérlek, szóljatok.”

– írták a fesztivál Facebook-csoportjában.