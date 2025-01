Egyre rejtélyesebb, mi történt a Skóciában eltűnt magyar lányokkal – újabb részletekre derült fény

A Blikk azt írja, a családtagok napi kapcsolatban vannak a skót rendőrséggel, akik azonban egyelőre nem tudnak semmi új információval szolgálni. Annyit lehet tudni, hogy a két nő éjszaka indult el otthonról, a bérelt lakásukból. Egy hídon át vezetett az útjuk, majd letértek egy kis ösvényre, ami a Dee folyó mellett húzódott. A kis földút a fagyok miatt nappal is nehezen volt járható, ezért is feltételezik, hogy esetleg a lefagyott csapásról valahogyan a vízbe csúszhattak, bár a rendőrök is hangsúlyozzák, ez is csak egy az elméletek közül. Az ott élők azt mondták, nem sokkal azután, hogy a testvérpárt rögzítette a biztonsági kamera, hangos sikolyok hallatszottak a folyó közeléből.

A magyar lap beszélt a nők testvérével, Huszti Józseffel, ám ő sem kapott Skóciából új híreket.

Lehet, hogy egyszerű, de sajnálatos baleset történt, ám van az ügyben egy komoly rejtély.

Henrietta és Eliza ugyanis egy nappal az eltűnésük előtt felmondták az albérletüket – a rendőrség szerint ezen a reggelen már furcsa volt a viselkedésük –, a főbérlőjük pedig már hiába kereste őket személyesen a lakásukon, addigra nyomuk veszett.

Huszti József elmondta a Blikknek, hogy az édesanyjuk az eltűnésük előtt három nappal beszélt a nőkkel 40 percen keresztül, és nem említették neki, hogy ki akarnának költözni az albérletükből, még bútorokat is vásároltak. A lap úgy tudja, az ikerpár jó körülmények között élt Skóciában, nem voltak anyagi gondjaik, így ez sem indokolhatja, hogy el akartak volna eltűnni a világ szeme elől.

Nyitóképünkön az ikrek: Huszti Eliza Facebook-oldala