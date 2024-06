Durva videón, ahogy villám csap bele a Wizz Air budapesti járatába

Nyitókép: YouTube

A Wizz Air egyik Londonba tartó járata nem tudta elkerülni, hogy viharba keveredjen, egy villám bele is csapott a repülőgépbe, amiről felvétel is készült az egyik utasnak köszönhetően – számolt be róla az RTL. A W62201 Wizz Air-járat Airbus A321-271NX repülőgépének és a rajta ülőknek semmi baja nem esett, ahogy kommentben írta az utas: „Az az érdekes, hogy a fény és egy kicsi hanghatás volt csak, a repülő zavartalanul folytatta az útját. Előttünk egy utas végighorkolta az utat, fel se riadt erre. Szóval egy kis döcögés volt, semmi más!”

Az utas éppen videózta a sűrű zivatarfelhőt, amiben a gép haladt, és szerencséjére pont elkapta a villámcsapás pillanatát, amelyet alább láthatnak: