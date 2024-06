David Pressman elárulta Telexnek, mi az igazi célja

Nyitókép: Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„Most először számos ország egyesült és fejezi ki komoly aggodalmát a Magyarországon bevezetett anti-LMBTQ törvények miatt, és azok megszüntetését követeli. Egyhangúlag sürgetik, hogy szűnjön meg az LMBTQ-személyek és családjaik politikailag motivált célponttá tétele” – mondta el David Pressman amerikai nagykövet a Telexnek annak a nyilatkozatnak kapcsán, melyben idén az Egyesült Államokkal együtt 35 ország budapesti nagykövetsége és több kulturális intézet is támogatásáról biztosította a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális (LMBTQI+) közösség tagjait a 29. Budapest Pride Fesztivál alkalmából.

A nyilatkozatban egyébként azt is kiemelték, hogy a Budapest Pride a régió leghosszabb múltra visszatekintő LMBTQI- rendezvénye, amelynek fontos szerepe van a befogadóbb és egyenlőbb társadalom megteremtésében.

Pressman arra a kérdésre, hogy meghívott-e valakit a Fideszből vagy a kormányból az amerikai nagykövetségi piknikre, a lapnak ezt válaszolta:

Sokukat meghívtam, és remélem, hogy el tudnak jönni.

Minisztereket, magas rangú tisztviselőket és véleményvezéreket is. Szerintem a részvételük erőteljes nyilatkozat lenne, és nagyszerű lehetőség arra, hogy azok az emberek, akik esetleg nem értenek egyet, összejöjjenek, találkozzanak és lássák, hogy az LMBTQ közösségben nincs semmi félelmetes. Nagykövetként tényleg próbáltam – ez az egyik legnehezebb dolog ebben az országban – összehozni azokat az embereket, akik nem értenek egyet egymással.

Próbáltam sokféle módon tenni azért, hogy legyen köztük párbeszéd.

De természetesen a Fidesz tagjait, az ellenzék tagjait és minden releváns politikai szereplőt Magyarországon szívesen látunk az eseményen, amelyet nagy örömmel és tisztelettel rendezek az Egyesült Államok nevében” – fogalmazott az Egyesült Államok magyarországi nagykövete.

