„Az Európai Néppárt nem egy szerelmen alapuló társulás” – Hölvényi György a Mandinernek

Várható ez az erős jobboldali fordulat június 9-én?

Hogy fordulat lesz-e, az jó kérdés, de mindenképp számítok a jobboldal erősödésére. Ha összefog a jobboldal, meglesz a lehetőség arra, hogy a konzervatívok beleszólása nélkül ne születhessen döntés az EP-ben. Csak remélni szeretném, az Európai Néppárt képes súlyának megfelelően ezt a történelmi lehetőséget kihasználni.

Hogy látja, aggódnak Brüsszelben a jobboldal esetleges erősödése miatt?

A baloldal rettenetesen fél. Emiatt most diktatórikus módszerekkel az Európai Parlamenten és az Európai Tanácson keresztül próbálja meg erőszakosan áterőltetni az akaratát. Még most, az utolsó strasbourgi héten is hoztak egy Magyarországot elítélő határozatot. A baloldal ideológiai nyomulása helyett azonban itt lenne az ideje, hogy visszahozzuk a normalitást Brüsszelbe. Be kell tartani a szerződéseket és az új, az európai polgárokat érintő kihívásokra kell választ adni. Olyan fontos témákkal kell foglalkozni, mint az Európai Unió bővítése, a biztonság, a béke témája, a migráció vagy a környezetvédelem. Nézzük csak meg, milyen megoldás született uniós szinten a migrációra. Semmilyen. És nem azért, mert mi ‘15-ben azt mondtuk, hogy a migráció rossz, hanem mert ők azt mondták, hogy a migráció jó. Az olló a polgárok tapasztalata és a baloldali ideológia között egyre nyílik, ezt pedig egyre többen a saját bőrükön érzik. A háborúnál is hasonlót tapasztaltunk. Az orosz agresszió az orosz agresszió, ez nem kérdés. Ukrajnát is lehet támogatni, de Európát gyakorlatilag tönkretenni egy szörnyű, helyi háború kiterjesztésével teljes elmebaj. A KDNP a választási kampány elején kiadott kiáltványában ezekre a stratégiai szempontokra hívta fel a figyelmet.

Mi az oka, hogy egyre nagyobb mértékben fegyverezi fel az EU Ukrajnát?

Az, hogy szoros kapcsolat van Washington és Brüsszel között, az euroatlanti együttműködés sok évtizedes kipróbált gyakorlat, teljesen normális. Az elmúlt időszakban olyan erőteljes amerikai nyomulásnak lehetünk tanúi, ami már egy európai átlag polgárnak is feltűnik. Ez jelentkezett már a covid idején is, emlékezzünk csak vissza Ursula von der Leyen és a Pfizer ügyére, mostanra viszont teljesen világos lett. Az amerikai Demokrata Pártot támogató európai erők nem veszik észre, hogy tetteikkel az ukrán emberek, az ukrán gazdaság kontójára elsősorban amerikai katonai, gazdasági, politikai érdekek mentén dolgoznak. Ez az amerikai lobbi sikere. És milyen érdekes: az európai baloldal, amelyik régebben hagyományosan Amerika-ellenes volt, most az amerikai lobbi teljes kiszolgálója lett.