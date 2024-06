Nyitókép: AFP / PHOTONONSTOP / ALAIN LE BOT

A szerző a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke

A nyílt társadalmak ideológiája egy gyarmatosítási program, egy konkrét társadalmi, gazdasági és kulturális cselekvési terv a birodalom részére. A nyílt társadalom gyakorlatát és elméletét közvetlenül a morális-erkölcsi jóval párosítják össze: az erőszakmentességgel, a pacifizmussal, a korlátlan perszonális szabadságjogokkal, az anyagi-szellemi javakból való egyéni részesedéssel a fogyasztás aktusa által. Ezzel a domináns keretrendszerrel arra idomítják a nemzeteket, az etnikai-kulturális azonosságokon alapuló közösségeket, hogy

mondjanak le az életképességükről, számolják fel magukat, és alakuljanak át valami tőlük idegenné.

A nyílt társadalom valójában nem kulturális és tudástranszfer, nem szabadkereskedelem és nem szövetségi szisztéma, hanem armada és pika nélküli gyarmatosítás, területszerzés.

A régi gyarmatosítók, a régi birodalmak sem csak nyers katonai erővel fenntartott rendet hoztak létre az ellen­őrzésük alá vont területeken azért, hogy megszerezzék, uralják az erőforrásokat. Tacitus leírja, hogyan szelídítette meg Agricola római helytartó a britanniai barbárokat: „Mert hogy a szétszórtan élő, durva természetű s éppen ezért háborúra könnyen hajlandó embereket az élvezetekkel nyugalomra és tétlenségre szoktassa, személyesen biztatta és közpénzekkel támogatta őket, hogy templomokat, forumokat, házakat építsenek, és dicsérte a tevékenyeket, megrótta a hanyagokat: így a megtiszteltetésért való versengés pótolta a kényszert. Azután a főemberek fiait a szabadokhoz méltó ismeretekkel neveltette, és a britannok tehetségét többre tartotta a gallok igyekvésénél, úgyhogy akik nemrég még a római nyelvtől is idegenkedtek, most az ékesszólásra kaptak kedvet. Ezután viseletünket is megbecsülték, és sokan viseltek togát, s lassanként átpártoltak csábító vétkekhez: az oszlopcsarnokokhoz, fürdőkhöz és a választékos lakomákhoz. S ezt tapasztalatlanságukban művelt emberségnek nevezték, holott valójában a szolgaság része.”

A száraz leírásból is kiviláglik a birodalmi embertípus megvetése és idegensége a provinciák népeitől.

A hatalom már a Római Birodalom idején majdnem mindent tudott az emberről, hamar kiismerte a gyengéit, de még nem volt meg a technológiai eszköztára ahhoz, hogy az öntudat legtávolabbi szegletébe is eljusson, és azt kiüresítve önmagával töltse be a hiányt. Ma már erre is képes, így a társadalmi-kulturális fölény párhuzamosan épül ki a gazdaságival és a katonaival. Egyszerre növekedő csápjai ezek ugyanannak az akaratnak, ezért szinte lehetetlen figyelni rájuk, védekezni ellenük.

Ha az egyik nem fojt meg, majd megteszi a másik. Az, amelyik éppen a látóterünkön kívül esik.

A britanniai hadjárathoz képest néhány száz évvel korábbi athéni zsarnokdemokrácia, a Déloszi Szövetség (amely a születésekor az ókor NATO-ja volt) érett időszakában egy másik, a szövetségi rendszeren keresztül véghez vitt birodalmi dominancia aspektusát tárja fel a történelem. Mire a nagyjából százhetven városállamból álló koinon kincstárát áthelyezték Délosz szigetéről Kr. e. 454-ben Athénba, az anyaváros, a métropolisz minden, a szövetségen belüli döntési folyamatot kisajátított. Ez a hosszan, nagy előrelátással előkészített manőver korlátlan lehetőséget teremtett arra, hogy Athén a saját képére formálja a görög világot:

egy, az egész szigetvilágra kiterjedő monokultúra kiépítése kezdődött meg.

Egy lélegzetvételnyi idővel később, kétezer év múlva egy bizánci történetíró írja az akkor, azelőtt és még most is érvényes igazságot: „Konstantinápoly felépül, mialatt a többi város rombadől.”