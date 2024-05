Váratlan megerősítés Magyar Péter csoportjában: az ukrán háború miatt támogatják a sorkatonaságot

Más pedig úgy reagált „Nyilván kellene erre egy stratégia”.

A lap közölte, hogy a Discord-csoportban következőképpen reagáltak a hírre:

„Joe – (Magyar Péter) Cafolta mar. »Ma épp azt hazudozza a rogáni propaganda, hogy a TISZA Párt a sorkatonaság bevezetését tervezi. Természetesen ebből egy szó sem igaz. A TISZA Párt békepárti és mindent megtesz az azonnali békéért itthon és a nagyvilágban egyaránt.«

»De amugy valami kellene, mert a Ruszkik nem allnak le es nem mi dontjuk el hogy megtamadnak-e minket. Institute for the Study of War munkatarsai (akik katonak, katonai elemzok) mar azt mondjak lathato az elokeszulet a NATO ellen es ehez kell egesz Ukrajna mint felvonulasi terulet (staging area) a ruszkiknak. En is igy latom. Lehet teli torokbol ordibalni, hogy beke beke ez nem igy mukodik. Amugy gyujtogatasok Lengyelbe is a ruszkik voltak. (módosítva)«”

