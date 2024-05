Remélem, győz a konzervatív forradalom – Stumpf István a Mandinernek

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Hogy látja, mi a CPAC impaktja?

Kicsit messzebbről indulnék. Keveset beszélünk arról, hogy milyen változásfolyamot indított el az Egyesült Államok hidegháború utáni világrendszervezése. A Szovjetunió összeomlásával a történelemben példátlan erőfölényben találta magát az USA. Megnyílt előtte a lehetőség, hogy továbblépjen az általa uralt nyugati blokkból, el is kezdte kiépíteni az egypólusú világrendet. Ezt némi leegyszerűsítéssel úgy kell elképzelnünk, hogy gazdasági, majd politikai értelemben is integrálni próbálta a világot. Az agy, az irányítóközpont maradt Amerikában, de a gyártást és a vállalati folyamatokat kiszervezte távoli országokba. Ezzel párhuzamosan egyre jelentősebb szerephez jutottak a politika alakításában a szintén transznacionálissá váló ngó-k. Milyen hatással volt mindez a világra? A folyamatot az egyes országok állami, társadalmi szerveződésük szétzilálásaként érzékelték, de az amerikai társadalmat és politikumot sem hagyta érintetlenül az átrendeződés. A gazdaság kiszervezésével tömegével vesztek el a munkahelyek, a társadalom egyre inkább eladósodott, annak minden negatív következményével. A hagyományosan a munkásközéposztály érdekeit képviselő Demokrata Párt az amerikai fókusz helyett markánsan globalista orientációjúvá vált. A lokális állami szerveződés gazdasági-politikai lebontása mellett pedig megjelent a történelmi identitás és a család lebontása is. Ez a mai progresszivizmus vagy más néven woke.