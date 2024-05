Nyitókép: Képernyőkép/Apáti Bence Facebook-oldala

„Pressman bácsi így május elseje alkalmával újabb influenszereket hivatott be magához egy kis eligazításra, átnevelésre. Szokása ez neki, zavarbaejtően szeret fiatal tartalomgyártókkal, zenészekkel, énekesekkel csevegni, mintegy kiképezni az egybegyűlteket liberalizmusból, toleranciából, progresszióból, úgynevezett egyetemes emberi -értsd Lmbtq- jogokból. És elmagyarázni a tudatlan apolitikus tartalomgyártóknak, hogy részint ne legyenek apolitikusok, részint egy gaz, fasiszta, homofób diktatúra elnyomása alatt szenvednek, ami rossz, sőt nagyon rossz, de van megoldás; tehetnek ellene. Mit ad Isten, a mai eseményekre a Moblifoxot alapító Diller Kevint is meghívta. Tudjátok azt az arcot, aki ezreseket szórt szét a nyílt utcán, ezzel óriási káoszt okozva, és akiről a legutóbbi Apáti reagált is csináltam. A képen épp rá mosolyog a drága jó helytartó úr. Bővül a belpesti lipsi szekta, na.”