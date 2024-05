Piramisjáték-botrány: külföldre akartak szökni Magyar Péter bizalmasának vádlott-társai

Alvilági figurákat is átvertek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a piramisjáték szálai a 2010-es évekig és egy nagykátai ikerpárig vezetnek. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, Magyar Péter bizalmasát, S. Máriát is a soraikban tudó banda

megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is.

Az ikerpár által irányított szervezet közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de a pénzből alig került elő valami.

A Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy az ügyben 2018-ban született jogerős döntés, a csalási botrány kiagyalóját tizenegy évre ítélték. F. Attila jelenleg is fegyházban van, ám hamarosan szabadulhat a rácsok mögül.

Magyar Péter bizalmasa, egyben élettársa édesanyja ugyanakkor már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet ült börtönben,

miután négy évre ítélték többrendbeli, bűnszövetségben, üzletszerűen, társtettesként elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt.

S. Mária a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott. Ráadásul az eljárás adatai szerint a nő azután is folytatta az ügyleteket és verte át az áldozatokat – húzta alá a lap.

Külföldi szála is lehet a csalásosorozatnak

Az összeállításban arra is kitértek, hogy a csalássorozatnak külföldi szála is lehet. Több tanú is elmondta, hogy a vádlottak azt állították nekik, hogy az általuk összegyűjtött pénzt külföldre viszik és tőzsdén fektetik be. A pénzt a megtévesztett emberek át is adták, amiből

a csalás haszonélvezői luxuskörülményeket biztosítottak maguknak.

Arra, hogy jelentős összeg került külföldre a bűncselekményből származó pénzből, a tanúk elmondásain kívül egyéb információk is utalnak – írta a Magyar Nemzet.