Mondjuk ki: D. Tóth Kriszta jobb napokat is látott lapja, a WMN mostanra a hazai férfigyűlölet és soviniszta vadfeminizmus melegágyává vált

A medve nem játék (Fotó: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images)

És igen, mind megértettük, hogy jobb esetben a nők nagyobb része (legalábbis remélem) tisztában van azzal, hogy milyen veszélyes egy medve, és mégis emellett mondják azt, hogy nem a férfit választják.

De ennél demagógabb, károsabb és kirekesztőbb, sőt gyűlölködőbb álláspontot nehezen lehetne találni.

Mert ha ezt jogos kritikaként akarjuk feldolgozni, ahhoz egy olyan világban kéne élnünk, ahol a válaszadók édesapjától a testvéréig, az osztálytársakig, szomszédokig és munkatársakig, szinte minden férfi szemét és erőszakos, ami, még úgy is, hogy el tudom képzelni, hogy buborékban élek, de egész egyszerűen nem reális.

Ha megvizsgálnánk a különálló eseteket és személyeket, élettörténeteket, esélyesen az derülne ki, hogy a férfi ismerősök 80-90 százaléka soha nem ártott ezeknek a nőknek és lányoknak, akik félelmeiket, utálatukat és frusztrációikat vetítik rá a többségre.

Mintha azért, mert egy nő megcsalt vagy kettő, azt mondanám, hogy minden nő kurva. És azt mégis azok kérnék ki a leghangosabban, akik a medvét választanák. Vicces egy kicsit, nem?

Arról nem beszélve, hogy igen, vannak irracionális félelmek. Van, aki a gomboktól, és van olyan, aki a galamboktól fél. De ezt nem próbálják belevinni a közéletbe, másoknak is terjesztve, hanem orvosi segítséget kérnek.

Nem kell bók

De a medvékről megfeledkezve, mert tényleg annyira banális ez a kérdés és maga a felvetés, itt van Szabó Anna Eszter, aki viszont már nem azzal jön, hogy ő bizony a medvét választaná, hanem egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy

nem kell a bók. Egyáltalán.”

Bár próbálja venni a kijelentés élét azzal, hogy nem szeretne mások nevében beszélni, de általában minden ilyen véleménycikk arról szól, hogy „figyelj, igazam van vagy nem? Egyetértesz? Mert nekem ez rohadtul nem tetszik, és szinte biztos vagyok benne, hogy neked sem”.

Szabó Anna Eszter: Nem. Igazából nem kell a bók. Egyáltalán (WMN)

És pontosan ezt érzem én is. Mert ez rohadtul nem tetszik nekem, és biztos vagyok benne, hogy másoknak sem. Mert Szabó Anna Eszter nem a saját rossz emlékeivel és tapasztalataival játssza le azt a meccset, amire szüksége volna, hanem egyformán ítél el minden férfit, mintha egy bók vagy egy ártatlan megjegyzés egyenlő lenne azzal, hogy tizenegy éves korában egy egyetemista fiú megfogta a mellét és a fenekét egy esküvőn. Mert nem egyenlő.

Kedves Szabó Anna Eszter és a világ minden Szabó Anna Esztere! Mi, a férfiak 80-90 százaléka elnézést kérünk azokért a vadállatokért, kevésbé civilizált társainkért, akik a tizenegy éves énetek mellét és fenekét markolásszák, vagy később követnek el bármilyen valódi atrocitást. Komolyan! Senki nem gondolhatja, hogy ezt normálisnak tartjuk és elfogadjuk. De ne vegyetek egy kalap alá, és legyetek szívesek nem megszabni olyan dolgokat, amik az emberi kapcsolatok részének számítanak.

Ha nem lenne bók, ha a férfiak nem mutatnák ki a vonzalmukat, nem néznék meg a körülöttük felbukkanó nőket, ma a Szabó Anna Eszterek sem léteznének, hogy visszaküldjenek minket az anyánkba, mert soha nem születtek volna meg. Mert ha a férfiak nem közeledhetnek, nem bókolhatnak, akkor a férfi-nő viszony ki sem alakul.

A vadfeminizmus, a férfigyűlölet, a sovinizmus, a mindenre ciszezés, a meeto, a medvézés és a nem kell bókolás kiirtja a férfit, kiheréli, megrágja és kiköpi mindazt, ami eddig maradt az elidegenítés hatására. Társas lények vagyunk, akiknél egészséges lelkület és önbizalom mellett jólesik egy kis dicséret oda és vissza. Egy kis kedvesség és/vagy mindazon egyedi jellemzők kiemelése, amik pozitívumnak számítanak, legyen szó belső vagy külső tulajdonságról.

A férfi helye a világban

Ne nyissunk ajtót? Ne bókoljunk? Ne menjünk oda az utcán és ne szólítsunk le? Jól van, azért levegőt még vehetünk? Aztán meg azért megy a nyígás, mert bunkó a pasi, nem is törődik veletek. Vagy úgy viselkedik, mintha egy haverjával lenne. Vagy tinédzserként,

fiatal férfiként rendszeresen fel sem áll neki, mert annyira tele van már frusztrációval, ami az önazonosságát ássa alá,

hogy megfelelő férfi legyen a százféle elvárás és mozgalom világában. Azokról ne is beszéljünk, akik viszont még ma is, ebben a minden szegletéből kiforgatott, őrült világban is elvárják a klasszikus formulát, az ajtó nyitását, az udvariasságot és a bókokat.

Fotó: Hulton Archive/Getty Images

Nem véletlenül vannak hagyományok, nem véletlenül vannak íratlan szabályok, akár az életvitelünket, akár kapcsolatainkat vesszük alapul, hanem azért, mert ezek egy nagyjából egészséges mederbe terelték a világot, amit az utóbbi egy-két évtizedben egy réteg szeretne úgy eltörölni, hogy nyoma sem maradjon.

Szerintem meg szükségünk van a múltra, ahogy

arra is szükségünk van, hogy a férfi férfi maradjon, a nő pedig nő. Igen, ha úgy tetszik, anya és apa.

De hogy ne egy férfi mondja meg a tutit, aki rosszabb a medvénél, legyen itt végszóként egy 48 éves, érett nő véleménye, aki már megtapasztalta a nárcisztikus kapcsolatot és a zaklatás különböző formáit, mindezt mégis a helyére tudta tenni magában, és mégsem vett egy kalap alá mindenkit, sőt megtapasztalta, hogy másképp is lehet élni.

Nehéz pár szóban. Szegény lelkileg beteg nő. Leírta a gondjait, de nem akarja megmagyarázni, hogy így vagy úgy lenne jobb. Mindenkinek van ideális világképe. Az övé az lenne ha nem néznének rá nőként, csak egy semleges lényként. (Az enyém az ahol nem bántanak gyerekeket és állatokat.) Valószínű egyre több nő fog így gondolkodni a jövőben, de ez csak újabb bizonyíték arra, hogy az emberek jó dolgukban már nem tudják, mivel foglalkozzanak. Ennek a szegény nőnek fel kellene nőnie a kamaszkorból, elfoglalnia és elfogadnia a helyét a világban, ahol káosz lenne, ha mindenki kikérhetne magának mindent, és mindenki a saját szabályai szerint játszaná az életet.”

– tessék, egy egészséges nő így gondolkodik, bármilyen trauma is érte.

És valóban, sokaknak fel kéne nőni a kamaszkorból, mert ez a fajta kommunikáció, ez a fajta ellenségesség, ami egyre többször éri a férfiakat, különösképp a fehér férfiakat (mert ugye más kultúrákban minden férfi annyira udvarias és gyengéd), és aminek mentén a WMN elképzeli a média felelősségét és szerepét, valamint közvetítendő üzenetét, az leginkább a kamaszlányokra jellemző, akik fennhangon, csapatba verődve kántálják egy-egy szerelmi csalódás után, hogy „utáljuk az összes fiút”. És hogy ez az összes fiút érdekli-e? Nem, mert ők attól még ugyanúgy szeretik az összes kamaszlányt.