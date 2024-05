Mindjárt ellepik Magyarországot a személyzet nélküli boltok, azonban több helyen már csődöt mondtak

A Piac és Profit azt írta, a technológia lehetővé teszi, hogy a hagyományos üzletek átalakítása után a személyzet nélkül is nyitva lehessenek, akár 24/7-es üzemmódban. Itthon a Laurel Kft. az úttörő a témában, amely Csehországban már sikeresen bevezetett egy úgynevezett vegyes modellt, amit itthon is alkalmazna. Bessenyei István, a Laurel Kft. tulajdonosa szerint a kereskedelem legnagyobb szereplői is keresik, hogyan lehet minél jobban automatizálni a boltokat.

Nyolc éve próbálkoznak

Először a világ egyik leggazdagabb embere, Jeff Bezos tulajdonában lévő óriáscég, az Amazon jelentette be 2016-ban, belekezdtek egy pénztáros-mentes bolt fejlesztésébe, az AmazonGo-ba. Az első üzlet 2018-ban nyílt meg, amelyet az évek során még több tucat követett, Európában egyedül Londonban volt belőle, ám ott egyből húsz darab egység Amazon Fresh néven. A projektet azonban nem lehet egyértelmű sikernek nevezni: az első viharfelhők kora tavasszal jelentek meg az Amazon Go felett, mikor is a cég bejelentette, New Yorkban és San Franciscóban több üzletüket is bezárja. A hivatalos kommüniké szerint egy új, a korábbinál sikeresebb formátumot vezetnek majd be. Tavaly az egyik londoni üzletüket is bezárták, ugyanis elmaradtak a korábban elvárt számoktól.

A következő pofon 2023 őszén következett be, amikor is Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója bejelentette, felfüggesztik az Amazon Go és Amazon Fresh üzletek további nyitását, itt is megismételte, olyan módszeren dolgoznak, amellyel vissza tudják csalogatni a vásárlókat.

Fotó: Sem van der Wal / ANP MAG / ANP via AFP

Bő egy hónapja végül az Amazon a kiszivárgott hírek után elismerte, felfüggeszti a „Just Walk Out” névre keresztelt technológiáját, miután kiderült, nem is volt annyira automatizált, hiszen ezer indiai dolgozó munkája kellett hozzá a háttérből, akik manuálisan ellenőrizték a tranzakciókat. Bár az Amazon azt ígérte, hogy a mesterséges intelligencia és a fejlett, mindenre rálátó kamerarendszer elegendő ahhoz, megbizonyosodjanak arról, mit tesznek a kosarukba a vásárlók, a munkaerőt mégsem iktatták ki teljesen az ügymenetből.

A vásárlók az indiai munkásokból mit sem vettek észre, ugyanis a boltba menet csak be kellett csipogniuk a profiljukhoz tartozó QR-kódot, ami alapján tudta őket azonosítani a rendszer, majd a végén kisétálhattak a boltból, mert az alkalmazás levonta a számlájukról a bevásárlás összegét. A kritikusok szerint semmi újdonság nem volt az Amazon projektjében, csupán indiai embereket alkalmaztak „pénztárosként”, akik a monitoron keresztül figyelték, ki mit vásárol.

Több helyen megbukott

Öt évvel ezelőtt az egyik legnagyobb brit áruházlánc, a Sainsbury's megnyitotta első pénztáros-mentes boltját, ám mindössze pár hónap elég volt ahhoz, hogy lehúzzák a rolót, ugyanis a forgalom is elmaradt a várttól, valamint a cég számos panaszt kapott amiatt, hogy a fizetési lehetőségek rendkívül limitáltak voltak. A koronavírus-járvány csúcsán az Aldi angliai szekciója, valamint a Tesco kísérletezett hasonlóval Nagy-Britanniában több-kevesebb sikerrel. Finnországban bár nagy reményekkel indult 2020-ban a Korttelikauppa nevű személyzet-mentes üzletlánc és egy év alatt fél tucat boltot nyitottak Helsinkiben, Espoo-ban, valamint Vantaa-ban, azonban finn lapinformációk szerint tavaly bezárta üzleteit a cég.