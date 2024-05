Nyáron nyitnak Magyarországon az első személyzet nélkül is működő boltok!

Nyitókép: David Ryder/Getty Images

Idén nyáron tervezik bevezetni Magyarországon az első távfelügyelet alatt álló boltokat – olvasható a piacesprofit.hu-n.

A technológia lehetővé teszi, hogy a hagyományos üzletek átalakítása után a személyzet nélkül is nyitva lehessenek, akár 24/7-es üzemmódban.

A Laurel Kft. Csehországban sikeresen alkalmazta már a „vegyes” modellt, melyet adaptálna a hazai körülményekhez is. A cég május 15-én tartandó szakmai konferenciáján mutatja be a kész megoldást, amelynek bevezetése több üzlethálózatnál is folyamatban van. A vállalat szerint az újítás nemcsak a vásárlók és a kereskedők számára jelent előnyt, hanem segíthet egy növekvő társadalmi probléma kezelésében is.

„Jól látszik, hogy még a kereskedelem legnagyobb, globális szereplői is keresik, hogyan lehet a leghatékonyabban, leggazdaságosabban bevezetni az automatizált boltokat. Az Amazon például a közelmúltban hátrált ki a nagy méretű üzleteinél a Just walk out koncepcióból, valamint a gépi látás technológiájából. A mi kidolgozott megoldásunk teljesen automata üzemmódú, akár konténerméretű üzlet működtetésére is alkalmas, de elemzéseink szerint a hazai piacon jelenleg az úgynevezett hibrid modellre van nagyobb igény” – fejtette ki Bessenyei István, a Laurel Kft. tulajdonosa.

A hivatalosan a május 15-i XI. Laurel Retail Konferencián debütáló megoldásnál a meglévő boltok a legforgalmasabb órákban az eddigiekhez hasonlóan működnek, míg a megszokott nyitvatartási időn kívül (pl. éjszaka, szünnapokon) teljesen automata üzemmódban, távfelügyelet mellett fogadják a vevőket. A vásárlók ekkor olyan technológiákat beiktatva léphetnek be a boltba és fizethetnek, amelyek már számtalan helyen megbízhatóan működnek.