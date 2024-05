Még mindig hallgat a HVG a Magyar Péter-féle teljes rendőrségi jegyzőkönyvről

Ráadásul a lapunk által egészében ismertetett teljes jegyzőkönyv nyomán kiderült:

a HVG korábban csak egy letompított változatot közölt a dokumentum alapján

arról, hogyan emlékezett az eljáró rendőr a történtekre, hiszen jóval súlyosabb állítások is vannak a szövegben. Például ők csak „heves viselkedésről”, „veszekedésről” írtak, ami közelebb áll a Magyar Péter által a nyilvánosságban kommunikált verzióhoz.

Miközben a jelentést rögzítő rendőr hangsúlyosan kiemelte, hogy

a lakásból folyamatos kiabálást, koppanást, csattanásokat lehetett hallani, ráadásul fokozódó mértékben”.

A rendőr hivatalosan rögzítette azt is, hogy Varga Judit kiáltását is lehetett hallani: „Engedj el!” A teljes jegyzőkönyv ismeretében érthető Magyar Péter pánikreakciója is, amikor megpróbálta letiltani a cikket.