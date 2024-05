Magyar Péterék migrációpárti képviselő-jelöltet küldenének az Európai Parlamentbe

A Partizánnak adott először interjút

Azt is érdemes felidézni, hogy Magyar Péter az első interjúját a Soros-pénzekből is támogatott Partizánnak adta, a riporter pedig a szélsőbaloldali, marxista nézeteiről ismert Gulyás Márton volt. A február 11-i interjúban Magyar még egyértelműen kizárta a politikai szerepvállalását – konkrétan rossz viccnek nevezte azt – ám hamarosan kiderült, hogy pártalapításra készül. Mivel ekkor már kénytelen volt konkrét programpontot is megnevezni, és a lehetséges szövetségesek és támogatók kérdése is aktuális téma lett, egyre világosabbá vált Magyar valós politikai és ideológiai identitása.

Magyar ugyanis a baloldal egyik fő kampányüzenetét tette magáévá, amikor egy március 6-i bejegyzésében arról írt: egyértelműen kiáll amellett, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.

A március 15-re beharangozott úgynevezett zászlóbontásakor – amikor is párt helyett egy mozgalom létrehozását jelentette be – már egyenesen arról beszélt, hogy egy új kormánynak legelső lépésként csatlakoznia kellene a nemzetközi vádhatósághoz. (Ebben a videóban 20:52-től 21:01-ig – a szerk.)

Az Európai Ügyészséggel kapcsolatban egyébként már több esetben is felmerült, hogy Brüsszel politikai fegyverként alkalmazhatja az ellenlábasnak tekintett kormányok ellen.

Titokzatos egyeztetés a jobbikos politikussal

Alig egy héttel a már említett Partizán-interjú után Magyar Péter a Jobbik politikusával egyeztetett. A február 18-án kelt Facebook-bejegyzésében közös képet közölt Sas Zoltánnal, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos elnökével. – Volt miről beszélgetni – fűzte hozzá sejtelmesen. Bár egy korábbi Facebook-posztjában Magyar arról írt, hogy 2006-ban a Gyurcsány-féle rendőri túlkapások egyik sérültjét is képviselte, érdemes felidézni, hogy a 2022-es választáson a Jobbik már a DK-val indult közös listán.