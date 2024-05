Kínos kérdéseket kapott Niedermüller a 41 milliós botrányról, a Gyurcsány-párt polgármestere hallgat (VIDEÓ)

A Magyar Nemzet ezeket az információkat is ellenőrizte, és előbb egy 2020-as, 6 667 500 forint értékű Weber und Mill-szerződést talált a VII. kerület honlapján, majd egy 2023-as, 14 478 000 forint értékű megbízást is. Ugyanakkor az ismeretlen Prókátor több mint negyvenmilliós megbízásokról ír, és az Adatradar is említ egy 2021-es megbízást,

amely a VII. kerület honlapjának üvegzseb rovatában nem lelhető fel.

Niedermüller önkormányzata hallgat

A lap hétfőn kérdésekkel fordult Erzsébetváros DK-s polgármesteréhez, Niedermüller Péterhez, hogy megtudja: miért vannak hiányosan feltöltve a kerület honlapjára a vejéhez kapcsolódó vállalkozással kötött önkormányzati szerződések. Továbbá arra is kíváncsiak voltak, hogy a Gyurcsány-párti kerületvezető nem tartja-e problémásnak, hogy közvetlenül a vejének, Horn Gábornak a cégével, a Republikon Intézettel kötött szerződést az általa vezetett kerület.

Válaszokat azonban azóta sem kaptak.

Mikor a lap stábja egy rendezvényen személyesen próbálta feltenni az érintetteknek a kérdéseket, akkor csak indulatos reakciókat kapott, érdemleges válaszokat nem.

Az esetről felvétel is készült, melyet alább tekinthet meg:

Tényi István feljelentést tett

Időközben egy neve elhallgatását kérő forrás átküldte a Magyar Nemzetnek az összes kapcsolódó dokumentumot. Az iratokból kiderült:

a Niedermüller vezette önkormányzat valóban több mint 41 millió forint értékben kérte a társaság szolgáltatásait.

Az ügy kapcsán a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a Fővárosi Főügyészséghez fordult költségvetési csalás gyanúja miatt.