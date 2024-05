Ilyet se látni naponta: Orbán Viktorról áradozik a Wall Street Journal

Nyitókép: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A Wall Street Journal egy terjedelmes cikkben arról számolt be, hogy a globális termékenységi ráta hamarosan beesik vagy már be is esett a népesség állandó szinten tartásához szükséges szint alá, ami jelentős hatással van az emberek életmódjára, a gazdaságok növekedésére és a világ szuperhatalmainak helyzetére. Már a magas jövedelmű országokban is, mint az Egyesült Államok vagy Kína, az 1970-es évek óta csökken a termékenység, és a világjárvány tovább súlyosbította ezt a trendet. Fejlődő országokban, mint India, hasonló tendenciák láthatók, ahol már a népesség fenntartása sem biztosított.

A következmények súlyosak lehetnek: zsugorodó munkaerőpiac, lassuló gazdasági növekedés alacsony nyugdíjak, valamint az egyre öregedő társadalmak életképességének csökkenése. A kisebb népesség pedig csökkenő globális befolyással jár, ami komoly kérdéseket vet fel az Egyesült Államokban, Kínában és Oroszországban a hosszú távú szuperhatalmi státuszukat illetően.

A demográfusok az individualizmus felé történő elmozdulást okolják a gyermekvállalási kedv csökkenéséért, amely kisebb hangsúlyt fektet a házasságra és a szülőségre, és elfogadhatóbbá teszi a gyermek nélküli életet. Előrejelzések szerint az emberiség történetében először fordulhat elő, hogy

a termékenységi ráta a népesség fenntartásához szükséges szint alá esik.

Élen jár a magyar kormány programja

A lap ugyanakkor külön kitér arra, hogy

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Európa egyik legambiciózusabb születési programját hajtotta végre.

Emlékeztettek arra, hogy tavaly kiterjesztette az anyák adókedvezményeit, így a 30 év alatti, gyermeket vállaló nők élethossziglan mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Mindezt a lakhatási és gyermekgondozási támogatásokon, valamint a nagyvonalú szülési szabadságokon felül.

A magyarországi termékenységi ráta, bár még mindig jóval a helyettesítési ráta alatt van, 2010 óta emelkedett. A Bécsi Demográfiai Intézet ezt azonban elsősorban annak tulajdonítja, hogy a nők a 2010 körül kirobbant adósságválság miatt halogatják a gyermekvállalást. Ezt kiigazítva a termékenység csak kismértékben emelkedett – állapította meg a lap által taglalt jelentés.