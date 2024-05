Így, bizony így néznek ki a szavazólapok (GALÉRIA)

A Nemzeti Választási Iroda lapunknak küldött tájékoztatása szerint minden szavazólap tartalmazza az adott választástípus megnevezését,

a szavazó lapok megkülönböztetését az idei választáson pedig még színes kerettel is segítik.

Az EP-szavazólap kék, a polgármesteri szavazólap sárga, a főpolgármesteri szavazólap rózsaszín, a vármegyei és fővárosi listás szavazólap szürke keretet kap, míg az egyéni képviselői (egyéni listás és egyéni választókerületi) szavazólap nem kap külön keretet, egyszínű fehér lesz.

Valamennyi nemzetiségi szavazólap egyszínű zöld papírra lesz nyomtatva. Ezeket a szavazóknak zöld színű borítékba kell tenniük és le kell zárniuk, különben szavazatuk érvénytelen lesz.

Több mint 10 ezer féle szavazólap

Már nyomtatják a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az európai parlamenti képviselők június 9-ei választásának szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában, amelynek géptermeiben és csomagolócsarnokaiban szerdán sajtóbejáráson mutatták be, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok, és miként csomagolják, „dobozolják” azokat szavazóköri bontásban.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a bejárás előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, az ANY Biztonsági Nyomdában

nyomtatják a több mint 33 millió szavazólapot, ebből 24 millió a helyi önkormányzati választásra készül, csaknem 8 millió az EP-választásra,

és több mint 1,5 millió a nemzetiségi önkormányzati választásra

Összesen több mint 10 ezer féle szavazólapot gyárt le a nyomda: az EP-listás szavazólapból kétfajtát (a magyarországi és a levélben szavazók részére), valamint 3177 polgármesterit, 1 főpolgármesterit, 3012 féle egyéni listás szavazólapot a 10 ezer lakosnál kisebb településekre, a tízezernél több lakosú településekre 1586 egyéni választókerületit, valamint 19 vármegyei listásat, egy fővárosi listásat, 13 országos nemzetiségit, 2150 települési nemzetiségit és 64 területi nemzetiségi szavazólapot.

Biztonsági jelek és pettyek

Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója elmondta, a szavazólapok nyomtatása több mint egy hete kezdődött és jelenleg is tart, a szavazólapok gyártására 250 tonna papírt használnak fel. A szavazólapokat többféle biztonsági jellel is ellátják, így például a szavazólapon szőnyegszerűen elhelyezett vízjellel (ez Magyarország címerét és a „Magyarország” feliratot mutatja), valamint szőnyegszerűen elhelyezett mikroperforációval, ami Magyarország körvonalát mutatja, közepén "H" betűvel. Ezenkívül a nyomda szabad szemmel nem látható, a papír anyagába kevert biztonsági elemeket is elhelyezett a szavazólapokon, ez az úgynevezett biztonsági pettyezés.

A nyomda a jövő hét végéig készen áll arra, hogy a jelöltek visszalépését figyelembe vegye,

azaz a visszalépőket leveszik a szavazólapról és új szavazólapot nyomtatnak. Az ezt követően visszalépőket a helyi választási irodákban kell majd „lehúzni” a szavazólapról.

A legkisebb szavazólap A4 méretű, a legnagyobb pedig 420x630 milliméteres nagyságú (több mint négyszerese az A4-es lapnak); ahol 25-nél több jelölt indul, ott két hasábban szerepelnek a jelöltek.

1989 óta az ANY Biztonsági Nyomda, illetve jogelődje, az Állami Nyomda nyomtatja az összes országos választás szavazólapját. A fordulókat is figyelembe több mint harminc választáshoz készített már nyomdai anyagokat.