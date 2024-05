Czutor Zoltán: Magyarországnak nincs esélye kilábalnia abból a bűzlő pokolból, ahol most tart (VIDEÓ)

Czutor Zoltán (jobbra) Dopeman-ról is elmondta a véleményét.

A Fidesz 14 éves működését is ecsetelte, szerinte az utóbbi években a NER révén a „trambulinról történik a belehugyozás a medencébe.” A magát konzervatívnak és kereszténynek tartó zenész azt is kifejtette, idő után elege lett a különböző tüntetésekből: „Nem bulizni kellene ezeken a rendezvényeken, hanem keményen beszólni” – fogalmazott Czutor. Azt is elmondta, lett volna lehetősége arra, hogy beálljon a NER-be, ám tőle nem lett volna hiteles. Ennél a pontnál a műsorvezető szóba hozta Pityinger Lászlót, vagyis Dopemant, aki egyre többször inkább dicséri a Fideszt és Orbán Viktort, minthogy ostorozná. Czutor szerint

„Pityinger Lacinál inkább egy hosszú, súlyos csalódási folyamat következő szükségszerű lépése volt, hogy itt tart, ahol tart.”

Czutor Zoltán szerint a zenészek nagy része egzisztenciális kényszerből tagozódik be a NER-be. Ő nem, majd azt is elárulta, ennek ellenére a Belmondo zenekar is kap alkalmanként állami támogatást.