A NAV szégyenlistáján feltűnő Szabó Kimmel Tamás dobta Karácsonyt és Magyar Péter csatornáján készít szürreális propagandainterjúkat a Tisza Párt jelöltjeivel

Szabó egyébként az interjúban meg is kérdezi Molnárt a transzparenciáról. Molnár leszögezi, szerinte nagyon fontos a transzparencia, és ez eddig hiányzott a magyar közéletből, mert a magyar politikusok eddig nem tisztelték meg a választókat, nem látták be, hogy ők a választók szolgái. Ehhez képest is érdekes, hogy miután már három jelöltről jöttek ki minimum magyarázatra szoruló nyilatkozatok, a jelölteket Magyarék dugdossák a sajtó elől, azok napok óta egyetlen kérdésre sem válaszolnak.

Ha már transzparencia, azt Szabó Kimmel elfelejtette közölni a nézőkkel, hogy a menedzsere Magyar Péter egyik fővárosi jelöltje, Böröck-Gémes Szilvia.

A propagandainterjúnak is beillő mutatvány során Szabó olyan kemény kérdéseket tett fel a jelöltnek, mint: „Hogy vagy?”, „Mi igazából a demokrácia?”, „Te milyen karakternek írnád le magad?”, „Nagy kajás vagy?”, „Mi a kedvenc ételed?”, „Mi a kedvenc művészeti alkotásod?”, „Mi a kedvenc vicced?”, „Gyakran jársz moziba?”, „Mi a kedvenc filmed?”.

Molnár szerint ezek „baromi nehéz kérdések”, de azért igyekezett velük megküzdeni.

Az informatív beszélgetés végén azt is megtudtuk, hogy Magyar Péter jelöltje nem dob a pörköltbe keserű csokit, pedig Szabó Kimmel szerint minél magasabb kakaótartalmú keserű csokit dobunk a pörköltbe, annál selymesebb lesz a pörköltünk.

Aki esetleg nem szeretné végignézni az interjút, annak eláruljuk, hogy Molnár kedvenc vicce egy papagájos vicc.

Sajnos Európa legfontosabb kérdéseiről, békéről, háborúról, stratégiai szuverenitásról, európai haderőről, migrációról, szociális és gazdasági kérdésekről, uniós pénzekről, jogállamisági eljárásról, környezetvédelemről, agráriumról, digitalizációról, Magyarország Európán belüli pozícióiról, szomszédságpolitikáról és bővítésről egy szó sem hangzik el az interjúban.

A beszélgetés végét Szabó azzal zárja, hogy úgy érzi, mindenre választ kapott.