„A köztársasági elnök fejezze ki a nemzet egységét abban, hogy becsüljük és védjük országunk békéjét és szuverenitását” – tizenhárom éve hunyt el Mádl Ferenc

A magyarság egész történelme során egyedül a kereszténységgel kötött olyan szövetséget, amelynek töretlen fennállását ezer év múltán is ünnepelhetjük.

(…) Értette a keresztény magyarság hivatását az Árpádház minden szentje és az Európát védő Hunyadiak is. Értettük, amikor sokan és erősek voltunk, de értettük akkor is, amikor éppen meggyöngültünk. Ilyenkor hittük, hogy nem vagyunk egyedül. Hittük Zrínyi hitével, és hittük Rákócziéval. És megértettük, hogy aminek részévé váltunk ezer esztendeje, az maga is részévé lett létünknek és magyarságunknak kitörölhetetlenül.

(…)Ezer éve már, hogy a templom tornya vezet minket haza a messzi távolból.

De Európa keresztény népei is utat vétenének, ha félezer éve nem kondulnának meg minden délben a megmaradásért imára hívó harangok.

És amint összenőtt a tájjal a templomtorony, a déli napsütés a harangszóval, úgy vált a magyar állam is a keresztény Európa történetének szerves részévé.”

/Mádl Ferenc beszéde A magyar kereszténység ezer éve című kiállításon, Vatikán, 2001. október 9./

***

„Magyarország vérrel áztatott szent földdarabján állunk. Sok van ilyen. Ezektől nőttünk vele így össze. A mohácsi csatatér, Zrínyi Miklós áldozata Szigetvárnál. Az 1848-1849. évi sza­badságharc hőseinek vére a nagy csa­ták színhelyein. Batthyány Lajos vére a pesti Új épületnél. Az aradi tizenhár­mak vére Aradon. Bajcsy-Zsilinszky Endre Sopronkőhidán.

A sor ennél is hosszabb persze, míg eljutottunk 1956-hoz, amikor folyt a »Piros vér a pesti utcán«.

Folyt a harc a szabadságért. Aztán jött a forradalom leverése és a könyörtelen megtorlás. A Kossuth té­ren, Mosonmagyaróváron és sok más helyen már előre ontották százak vé­rét. De olyan sokat és olyan kegyetle­nül magyar elnyomó gépezet ítéletével, oly sok mártírt egy helyen sosem kellett áldoznia a hazának, mint itt a Kisfogházban.

Erre nem volt példa Magyarországon. Száz és száz kivég­zettnek hullott itt vére. Ők szentelték meg ezt a földet. Ezért kell nekünk is megszentelnünk. (….) Ők azok, akik megmutatták a nemzeti egység szebb, holnapi útját. Ma is áll, amit Szabó Lőrinc írt az Irodalmi Újság 1956. november 3-i számában: »Ész, erő, készenlét és minden szent akarat fogjon most össze, őrizze és emelje végső diadal­ra benne céljainkat, az igazság, az okosság, az emberiesség, a nemes ha­gyományok és az életképes haladás munkálkodását abban a – semmi harcnál nem kisebb – másik feladat­ban, ami most következik, az új, az igazi országépítésben«.

Szabó Lőrinc idézett írásának címe: Ima a jövőért. Mondjuk rá, hogy úgy legyen.”

/Elhangzott az Emlékhely-avatáskor a Kisfogház udvarán, 2001 decemberében/

Forrás: Kisbenedek Attila / AFP

Nemzetünk önfenntartó képessége, anyagi és erkölcsi megerősödése új generációk növekvőszámát sürgeti.

Ez a gyermeknek, ennek a drága közjószágnak – ahogyan Andorka Rudolf oly szép szóval nevezte –, a gyermeknek és a családnak mainál is nagyobb szeretetét és megbecsülését követeli.”

/Részlet az Országgyűlésben elhangzott napirenden kívüli elnöki beszédből, 2002. február 26./

***

„A Szent Korona a Magyar Országgyűlés épületében újra függetlenségünk és önként vállalt csatlakozási szándékunk egymással összefüggő,egymást feltételező képviseletére figyelmeztet. Tisztelettel és elismeréssel adózunk minden embernek, magyarnak és nem magyarnak, aki bármely időben óvta, mentette a koronát, hogy az országunké maradjon.

Tisztelet és elismerés jár mindenkinek, aki szolgálta, méltón viselte, hittel őrizte, harcot vívott érte, és aki mesélt róla gyerekeinek.

Köszönet és elismerés illeti a milliókat, akik az elmúlt két évben jöttek, és ezután is jönni fognak, hogy az ország házában a Szent Koronánál átérezzék közös történelmünket, és köszöntsék népeink jelen kori köztársaságát.”

/Részlet Mádl Ferenc felszólásából az Országgyűlésben a Szent Korona hazahozatalának 25. évfordulóján, 2003. február 4./

***

„(…) A demokrácia legnagyobb áldása a szabadság. Végső soron persze ez nem más,mint annak a szabadsága, hogy mi magunk, ne pedig mások fegyelmezzenek minket!

Isten, gondviselés, emberi méltóság, erkölcs, szabadság, szeretet, szolidaritás.

Olyan szavak, amelyeknek komoly értékbeli jelentésük van. És valószínű, hogy ezek mind „útjelzők” voltak a számomra, és energiaforrások is egyben.

/Magyar Nemzet interjú, részlet. Készítette: Kő András, 2011. január 29./