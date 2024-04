Láng Zsolt: Nagyon bízom Szentkirályi Alexandrában

„Nagyon bízom Szentkirályi Alexandrában, átadtam neki a stafétát” – mondta a PestiSrácok.hu megkeresésére válaszolva Láng Zsolt. A Fidesz Budapest leköszönő elnöke hozzátette: a miniszterelnök 2019-ben, a fővárosi önkormányzat elvesztése után bízta meg azzal a feladattal, hogy állítsa helyre a párt budapesti szervezetét, mindamellett a Fővárosi Közgyűlés fideszes elnökeként is kemény csatákat vívott, de megérte, hiszen – mint mondja – munkájuknak látható eredménye volt. Azonban most fontosnak tartotta, hogy önként átadja elnökségét Szentkirályi Alexandrának, aki – választási győzelme esetén – főpolgármesterként még több dinamizmussal tudja ellátni feladatát, ha egyúttal ő tölti be a Fidesz Budapest elnöki pozícióját is.