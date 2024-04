Varga Judit: Magyar Péter intézettel fenyegette a saját gyerekeit (Videó)

„Amikor behívták a Nemzetgazdasági Minisztériumba és mondta, ha bekövetkezik, amire számított és elveszik a pozícióit, akkor nem lesz hova hátrálnia és én is meg a gyerekek is megemlegetjük azt, ami következni fog. Máig megvannak ezek az sms-ek” – idézte fel Varga Judit.

A korábbi tárcavezető szerint másik alkalommal Magyar a saját gyerekeinek is komoly traumát okozhatott.

Elvette a gyerek telefonját és azt mondta a telefonba, hogy a mama tönkretette az apát, ezért mindenkit börtönbe fog juttatni,

titeket pedig intézetben fognak nevelni. A gyerekek teljesen megrémültek” – emlékezett vissza az édesanya.

Mint mondta, Magyar Péter már a válásuk lehetőségének a felvetésekor fel akarta jelenteni, ahogy azt is igyekezett megakadályozni, hogy a nyilvánosság elé tárja, milyen rossz volt a házasságuk. Sőt, még kormánybuktatással is fenyegetőzött. „Mivel nem hagytam hogy zsaroljon, most bosszút áll és beváltja azt, amivel fenyegetett. Ha engedtem volna, továbbra is szépen élne a pozícióiból, a havi több, mint 4 millió forint nettó fizetésből” – árulta el a volt igazságügyi miniszter.

A Varga Judittal készített interjú rövid részletét itt tudja megtekinteni:

***