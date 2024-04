Toroczkai szerint a Mi Hazánk nem tűri a vádaskodást, beperelik Magyar Pétert

nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Miután azzal vádolta meg a Mi Hazánkat, hogy összejátszik a Fidesszel, egyesek a kormánypártok fizetési listáján vannak, ezért a kijelentéséért a párt beperelte Magyar Pétert. Erről Toroczkai László beszélt a Telex választási műsorában. Ugyancsak perlik a Tisza Párt politikusát, mert azt állította, orosz pénzen működnek.

Toroczkai beszélt arról is, szerinte a kegyelmi ügy a Fidesznek okozott válságot, megrengette a kormánypárti tábort. Most azonban úgy érzi, kicsit ismét összezártak, bár „ne legyen igazam”. Mindenesetre, szerinte a Novák Katalin döntése nyomán keletkezett hullámra ült rá Magyar Péter, ami most

az összes ellenzéki pártot érintheti, mindenki veszíthet emiatt szavazatokat.

Toroczkai szerint ez valamennyire még a Mi Hazánkra is igaz lehet, ezért aktív kampányolásba kezdtek, maga is járja az országot. A körút során többektől hallja vissza, hogy Magyar sokakat megtévesztett azzal, hogy ő a harmadik út.

Mint fogalmazott,

nem úgy tűnik, mintha szétesne a Fidesz, egyelőre a turbulencia az ellenzéki térfélen zajlik egyfajta átrendeződés.

A kis pártok Waterloo-ja lehet az EP-voksolás, jegyezte meg.

A pártelnök szerint a Talpra, magyarok! mozgalom alapítója szó szerint vesz át elemeket az ellenzéki programokból, így tőlük is. Annak kapcsán, hogy az újdonsült párt részéről rég bejelentették az EP-választáson való induláshoz szükséges húszezer aláírást, mégsem adták le az íveket, beszélt arról is, Magyar Péterrel kapcsolatban már sok mindenről kiderült, hogy valótlanság. Kitért arra is,