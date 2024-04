Szijjártó keményen odaszúrt a külföldi újságírónak: „Akik állást szeretnének foglalni a magyar törvényekről, előbb olvassák el azokat!” (VIDEÓ)

Nyitókép: Facebook

Büszkeségének adott hangot a demokrácia hazai helyzetével kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Koppenhágában, mondván, hogy amennyiben a magyar lakosság nem lenne elégedett a kormánnyal,

akkor nem nyerték volna kétharmados többséggel az utóbbi négy választást.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a dán kollégájával közösen tartott sajtóértekezletén újságírói kérdésekre válaszolva arról tájékoztatott először is a demokrácia magyarországi helyzetével kapcsolatos bírálatokra vonatkozóan, hogy a téma valóban felmerült a találkozón, de igen fontos, hogy Lars Lokke Rasmussen tiszteletteljes olyankor is, amikor különbözik a felek álláspontja bizonyos kérdésekben.

És ha megvan ez a tisztelet, akkor pedig a legnehezebb kérdéseket is meg lehet vitatni”

– fogalmazott, ugyanakkor kitért arra is, hogy ő maga nem vetett fel dán belpolitikai ügyeket, ugyanis ez nem szokása más országok esetében. Büszkeségét fejezte ki a magyarországi helyzettel összefüggésben, mondván, hogy azt egy adott állam lakói tudják legjobban megítélni, hogy demokrácia van-e, márpedig a jelenlegi kormány zsinórban négy választást is kétharmados többséggel nyert meg, ez a fajta felhatalmazás pedig azt jelenti, hogy igenis jól végzi a munkáját.Kifejtette, hogy mások ítéletére pedig nincs is szükségük.

„Előbb olvassák el a törvényeket!”

Szijjártó Péter ezután a gyermekvédelmi törvényt érő kritikák kapcsán feltette azt a kérdést, hogy vajon hányan olvashatták a jogszabály szövegét. „Arra kérném azokat, akiknek szándékukban áll állást foglalni magyar törvényekről, hogy előbb olvassák el azokat, és csak utána nyilvánuljanak meg. Ugyanis ha olvasták volna, akkor nem mondanák azt, amit” – jelentette ki. Valamint megerősítette, hogy

a kormány a szülők kizárólagos feladatának tekinti a gyermekek szexuális kérdésekkel kapcsolatos nevelését.

A miniszter az ukrajnai harctéri helyzettel és az EU vonatkozó politikájával kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy Magyarország szomszédos országként közvetlenül és rendkívül súlyosan szembesül a háború negatív következményeivel, ezért igencsak érdekelt a fegyveres konfliktus mielőbbi lezárásában.Úgy vélekedett, hogy jól láthatólag egyik fél sem tudja megnyerni a háborút, így az Ukrajna győzelmére számító európai politikusok tévedtek, ahogy Oroszország sem tud egyértelműen felülkerekedni. Ebben az esetben pedig kizárólag diplomáciai rendezés képzelhető el, a kérdés pusztán az, hogy mikor kezdődhetnek el a béketárgyalások.

És minél később, annál több ember fog meghalni, annál nagyobb lesz a pusztítás”

– figyelmeztetett. „Mi minél előbbi békében reménykedünk, minél előbbi tűzszünetben, minél előbbi béketárgyalásban” – fűzte hozzá. Végül pedig ismét hangsúlyozta, hogy Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnök személyében nem támogathatnak olyat a NATO főtitkári posztjára, aki korábban hazánk „térdre kényszerítéséről” beszélt.

(MTI)