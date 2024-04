Rapport Richárd sakkozó cáfol: Nem lettem román állampolgár

Nyitófotó: Twitter

Egy napja a Magyar Hang arról írt – amit aztán a Telex és a Mandiner is átvett – hogy 2024. március 21-étől Rapport Richárd sakknagymester, egykori magyar ranglistavezető és világbajnokjelölt hivatalosan is román állampolgárrá lett feleségével, a szintén sakkozó, szerbiai születésű és magyar állampolgársággal is rendelkező női nagymester Rapport Jovánával együtt. Az állampolgársági határozat Ion-Marcel Ciolacu miniszterelnök aláírásával jelent meg.

Most kiderült, ez nem igaz. A világranglistán legjobb helyen álló magyar sakkozót, Rapport Richárdot megkereste a Telex, akinek a következő mondta a nagymester: élt ugyan Bukarestben két évet, de nem lett román állampolgár, ahogy azt a Magyar Hang megjelentette a román kormány közlése alapján.

„Reggel rengeteg üzenetet kaptam, folyamatosan küldték el nekem a cikkeket. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nem igaz.

Ahogy több más sakkozónak, nekem is felajánlották ezt a lehetőséget, de visszautasítottuk. Nem ismerem a sajtó a működését, hogy miért írta meg tényként, de a lényeg az, hogy nem igaz, nem tettem állampolgári esküt”

– jelentette ki Rapport.

Rapport arra a kérdésre, hogy játszik-e a budapesti sakkolimpián szeptemberben, úgy reagált, hogy ez már egy másik cikk témája, de egyelőre nem szeretne beszélni róla. Itt látható a román miniszterelnök, Marcel Ciolacu előterjesztése, de szembetűnő, hogy a pecsét és az aláírás hiányzik róla, írják.