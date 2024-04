Orbán mögötti Orbán – a miniszterelnök politikai igazgatójáról közölt portrét egy holland lap

A cikk kitér arra, hogy Orbán Balázs jogász, egyetemi oktató és publicista, 2018 májusában csatlakozott a magyar miniszterelnök kabinetjéhez. Ezt követően gyorsan emelkedett a csillaga: 2022 óta Orbán Viktor jobbkezeként tevékenykedik, s szerepe létfontosságú minden döntésben.

A szerző felidézi egy korábbi nyilatkozatát: „Teljesen más vezetésre van szükség Brüsszelben. Az európai liberálisok mindenkire rá akarják erőltetni az ideológiájukat, semmibe veszik az egyes tagállamokat. A kereszténységen alapuló elvekért küzdünk.”

Küzdenünk kell egyedülálló nyelvünk és kultúránk megőrzéséért. Harcolunk egy olyan állam fenntartásáért, ami biztonságot ad minden magyarnak a Kárpát-medencében.

Harcolunk azon elvekért, amelyek a kereszténységen alapulnak, társadalmunk alapkövei. Máshol Európában már nem mondhatod ki hangosan, hogy a család – apa, anya és gyermekeik – a társadalom sarokköve. Aki ellenzi ezt a hagyományos koncepciót, előbb-utóbb demográfiai problémákkal szembesül, s így még inkább a migrációra és a civilizációs konfliktusok importálására lesz utalva.”

Orbán Balázs szerint ez valójában pragmatizmus.

A cikk szerint Brüsszelben idegesek, hogy a konzervatív ideológia terjedőben van, a magyar miniszterelnökre egyre többen tekintenek példaként, a júniusi választáson pedig jobboldali előretörés várható.

A szerző kitér arra, hogy Orbán Balázs nem csak Magyarországon, hanem külföldön is markánsan jelen van a politikai fórumokon és konferenciákon. A miniszterelnökkel együtt utazik Pekingbe, Moszkvába, Washingtonba és minden brüsszeli EU-csúcstalálkozóra. X-en közzétett tweetjei számosak és élesek. Csak egy példa: „Brüsszelt egy korrupt, háborúpárti elit tartja fogva.”

A cikk megemlíti, Orbán Balázs az MCC vezetője is, ami a tehetséggondozás mellett egy gondolkodói kört is jelent.

Az intézménynek már Brüsszelben és más európai nagyvárosokban is vannak telephelyei, működéséről már a New York Times is beszámolt.

Az MCC nemrégiben a Libri, Magyarország legbefolyásosabb könyvkiadó és -kereskedő hálózatának többségi részvényese lett, amit tiltakozások is követtek. Orbán Balázs maga is ír könyveket. „Mi mindig a magunk specifikus magyar módján csináljuk a dolgokat. A külföldről érkező ötleteket mindig a saját igényeinkhez igazítjuk.”

Orbán Balázst idézve a cikk kitér az MCC szerepére az új generáció vezetőinek képzésében, ami a magyar történelemben, a túlélésért folytatott küzdelemben gyökeredzik.

A szerző úgy fogalmaz, míg a nyugati nyugdíjasokat szívesen látják, a háború vagy üldözés elől menekülőknek nincs helyük Magyarországon. Hazánk ugyanis évek óta elutasítja az EU migránspolitikáját, a legújabb paktummal együtt.

Magyarország továbbra is ellenáll, mert a migráció társadalmi kockázata magasabb, mint a migránsok gazdasági potenciálja. Az utcáink sokkal biztonságosabbak, mint a legtöbb nyugat-európai városé. A liberálisok azt hitték, hogy az integráció könnyű lesz, hogy az emberek gyorsan alkalmazkodnak a befogadó országhoz. De ez kudarcot vallott – így Orbán Balázs.

Forró politikai nyár vár Európára, jósolja, hozzátéve, Magyarország fogja megváltoztatni az Uniót, s nem fordítva.

„Brüsszelnek teljesen át kell alakulnia, ezzel az üzenettel lépünk az európai választási küzdelembe” – mondja a politikai igazgató.