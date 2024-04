Nincs új a nap alatt: MZP után Magyar Péter mögé állhatnak be Pálinkásék

Nyitókép: saját mém

Napvilágot látott egy dokumentum a V21 csoport március 10-ei üléséről, amelynek részvevői Balázs Péter, Bárándy Péter, Bod Péter Ákos, Holoda Attila, Jeszenszky Géza, Kajdi József, Katona Tamás, Pálinkás József, Pusztai Erzsébet, Raskó György és Gábor Péter voltak. Az ülésen a V21 tagjai értékelték az elmúlt időszak belpolitikai eseményeit, a választói közhangulat alakulását és Magyar Péter politikai szerepvállalását.

„A vélemények megegyeztek abban, hogy a hatalom arroganciája, a gazdasági problémák, továbbá a közszolgáltatások egyre gyengébb működése sokakban – köztük a fiatalokban is – megérlelték a változás szükségességét” – olvasható a dokumentumban. A részvetők abban is egyetértettek, hogy a négyszer kétharmados Fidesz-KDNP-győzelem azt is világossá tette, hogy az ellenzéki pártoktól nem várható, hogy változtatni tudjanak ezen. Mint írják:

ebbe a belpolitikai helyzetbe robbant be Magyar Péter, aki két hónap alatt az elégedetlen emberek reménye lett.

„A V21 tagjai úgy látják, hogy Magyar Péter politikai sikere a változások elindításának feltétele és motorja lehet”, ennek pedig az a feltétele, hogy az EP-választásokon legalább 3-6 mandátumot szerezzen ez az erő.

Készek támogatni Magyart

Így a V21 tagjai abban állapodtak meg, hogy készek támogatni Magyar Péter pártjának EP-kampányát, s a következő – májusban esedékes – ülésükre meg is hívták a baloldal új üdvöskéjét. A támogatás szándékának továbbításával Gábor Pétert bízták meg.

Reagált Magyar Péter stábja

Magyar Péterék reagáltak a támogatás felvetésére, amelyet első körben megköszöntek, majd időt kértek annak mérlegelésére. Továbbá arra kérték a V21 csoportot,

hogy szabadon használhassák fel a „Csend és kiáltás”, valamint a „V21 csoport 21 pontja” című anyagaikat.

Ezen kívül pedig valószínűsítették, hogy majd a kampányzáró eseményükön kérnek nyilvános szereplést a V21-től.