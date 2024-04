Megugrik nyáron a diákmunkások bére

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

A diákmunkások órabére 20-30 százalékkal is nőhet a nyári szezonban a mostanihoz képest – tudjuk meg az RTL Híradó riportjából. Emlékeztetnek: a minimálórabér idén 1534 forintra emelkedett, de már most is ennél magasabbak a diákfizuk.

Egy diákszövetkezet elmondta: már a kisebb partnereik is 1600-1700 forintos órabérért keresnek diákokat, a nagyobbak 1900 forintot is adnak óránként, mérnöki vagy informatikai szaktudással pedig 2000 forint fölé mennek Kelet-Magyarországon, sőt: Nyugat-Magyarországon és Budapesten még magasabbak a kínált fizetések,

akár 3500 forintos órabért is kaphatnak a diákok.

Hozzáteszik: nyáron elsősorban a turizmus miatt nő meg a munkaerőigény, amit jól mutat a Balaton példája. Mint kiderült, a diákok közül sokan csak nyárra keresnek munkát, de csak a jól fizető lehetőségeket vállalják el a nyilatkozó szakértők szerint.