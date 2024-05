Akár 800 ezer forintot is lehet diákmunkával keresni

A nyitóképen egy diákmunkás irodai kisegítő munkát végez a nyíregyházi önkormányzat hivatalában. A város önkormányzata és intézményei az állami diákmunka programban 146 diákot foglalkoztat egy hónapig, napi hat órában. Fotó: MTI/Balázs Attila

Ha nyár, akkor sokaknak a diákmunka jut eszébe, a fiatalok körében népszerű tevékenység remek lehetőség arra, hogy megismerkedjenek az iskolán kívüli élettel, a munka világával és ezért még pénzt is kapnak. A szabályok szigorúak a diákmunkákkal kapcsolatban: a legtöbb iskolaszövetség, amely összeköti a kiskorúakat a számukra ideális munkahellyel, csak olyan munkalehetőséget biztosít, ahol a diák napi maximum nyolc órában, heti legfeljebb öt napot dolgozhat a diák.

A törvény értelmében kiskorú ráadásul nem dolgozhat este 10 után.

A hatályos törvény értelmében anélkül nem is jelentkezhet valaki diákmunkának minősülő munkára, ha nem tagja egy diákszövetkezetnek. Diákmunkára a legtöbb helyen csak 16 éves kor felett lehet szülői hozzájárulással jelentkezni, a legtöbb szövetkezet nem kínál 16 évesnél fiatalabbaknak munkát, ugyanis ott sokkal szigorúbb törvényi feltételeket kell teljesíteni.

A trendek az évek folyamán nemigen változtak, továbbra is fizikai munkák a legnépszerűbbek, beleértve a raktáros és az árufeltöltő pozíciókat, extrovertáltaknak jó pozíció lehet egy call center, ám nagy számban vannak könnyebb irodai munkák is, amelyek akár otthonról is végezhetők.