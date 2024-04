Nyitókép: Facebook

„Miután a 444.hu abban a megtiszteltetésben részesített, hogy feltette mai vezércikkem részleteit, sorra kapom a leveleket a sok-sok ismeretlentől. Ezekről hadd ne mondjak semmit, mert megfájdul a mamut háta, ha lehajol, amikor pincebogarakkal kényszerül parolázni.

Nyilvánosan mégis hadd reagáljak röviden a legfőbb vádra, és csakis azért, hátha elgondolkodik néhány húgyagyú arról, hogy érdemes-e vádaskodni. Az ellenem szóló fő vád – most is, máskor is – az volna, hogy a rezsim szolgája vagyok, meggazdagodtam a kegydíjból, míg ők remek újságírók/értelmiségiek/gondolkodók/tanárnők/ takarítónők/ munkanélküliek stb. akik azonban büszkén nélkülöznek, mert szabad emberek, ellentétben velem, aki egy fostalicska vagyok.

Na, barátaim.

Először is: nem voltatok ott, amikor 1994-ben úgy nyakazták le azt a kevés jobboldali sajtóterméket, hogy csak úgy nyekkent. Hét éven keresztül ezután úgy dolgoztunk, hogy hol volt pénzünk krumplira és olajra, hol nem. Engem mondjuk nemigen érdekelt, fiatal voltam és éltem az életem, pedig a végén már annyit kerestem, hogy miután krumplira sem igen futotta, muszáj volt munkahelyet váltanom.”