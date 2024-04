„Geszti Péter azt állítja, hogy manapság micsoda szörnyű állapotok uralkodnak – mármint neki bizonyosan rosszabb annyival, hogy nem kap meg alsó hangon minden pr-lófasz megbízást, mint 1997-ben. Geszti simán baromi jól elkaristol most, csak az elvtársak már nem tudják mindennel kitömni. Hát ez szomorú. Mert persze gyerekként jópofa volt a Rapülők, de egyebekben nem tudom, hogy miért is kéne engem érdekeljen, hogy

G. Péter, vállalkozó, mit gondol a magyar közéletről?

Mondja, persze, de pontosan mi is a relevanciája? Pont pár napja írtam arról, hogy a baloldalon a tömegpszichózis mindig meghatározza az objektív érzékelést is. tehát ha nekik minden megfelelő, lehet tragédia minden, akkor is oké, de ha rossz a lelküknek, a norvég egészségüggyel kevert finn oktatás is kevésnek bizonyul. Mert bibis a szívük. Igen, manapság nincs az, mint ami 2010-ig megszokott volt: TÉNYLEG nem élhetnek az államból az elvtársak kobzosai. Simán csak remekül élhetnek. De azért amikor G. Péter számol be gyötrelmekről, az na, vicces.”