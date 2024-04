Fontos dologra hívta fel a pedagógusok figyelmét a MÁV

Nyitókép:MTI Fotó: Máthé Zoltán

A MÁV arra hívta fel a figyelmet közleményében, hogy a csoportos utazásokhoz szükséges az előzetes regisztráció.

Március 1-jétől a 14 év alattiak, továbbá az előzetesen bejelentett csoportoknál – korosztálytól és létszámtól függően – a kísérők díjmentesen utazhatnak a MÁV-VOLÁN-csoport járatain – olvasható a MÁV honlapján. Kiemelték, hogy a kedvező változásoknak köszönhetően egyre több óvodás csoport és iskolai osztály indul útnak, kihasználva a közösségi közlekedés adta lehetőségeket. Ez pedig azt eredményezte, hogy az elmúlt időszakban nagymértékben megnőtt a csoportos utazások igénye, száma. Felhívták a figyelmet arra is, hogy ezek az utazások gond nélkül, csoportlemaradás nélkül megvalósulhassanak, elengedhetetlen az előzetes bejelentés és regisztráció, hogy a szolgáltatók felkészülhessenek a szokásosnál nagyobb kapacitást igénylő helyzetek kiszolgálására.

A vasúttársaság a napokban kampányt indít, amelyben felhívja a pedagógusok, az utazásszervezők és a szülők figyelmét az előzetes regisztráció fontosságára. A regisztrációhoz szükséges összes tudnivaló egy helyen megtalálható a vasúttársaság csoportos oldalán,

ahol néhány adat megadása után könnyedén bejelenthető a tervezett utazás is.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy vasúti utazás esetén legalább öt nappal, HÉV-es utazás esetén legalább hét nappal, busszal történő utazás esetén pedig 15 nappal korábban szükséges azt bejelenteni.

A vállalat javaslata szerint a csoportos utazások esetében elsősorban a kedd, szerda, csütörtöki napokat érdemes választani, illetve a reggeli és délutáni csúcsidőn kívül utazni a zsúfoltság elkerülése érdekében.

A MÁV azt is kéri, hogy a csoportos utazások szervezői feltétlenül jelentsék be időben az utazás tervét az illetékes szolgáltatónál, továbbá számít az együttműködésükre is annak érdekében, hogy mindenki gond nélkül juthasson el a kiválasztott úti célhoz, és

a napi szinten ingázóknak se okozzon fennakadást a nagy létszámú társaságok utazása.

***