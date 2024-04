Felállva énekelték a nézők a magyar és a székely himnuszt Erdélyben, Kisgalambfalván a Most vagy soha! vetítése után

Nyitókép: Rákay Philip Facebook-oldala

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Most vagy soha! című kalandfilm rekordnézettséget ért el itthon és Erdélyben is.

A Blikk írt arról, hogy a film forgatókönyvíró-producere, Rákay Philip hétfőn megosztott egy videót a Facebook-oldalán, melyben az látható, ahogy a romániai Hargita megyében lévő Kisgalambfalván a film vetítése után a közönség felállva énekeli a magyar és a székely himnuszt.

Torokszorító jelenet”

– írta a bejegyzéshez a kreatív producer.