„De könyörgök, nem veszi észre senki, hogy nincs egyetlen önálló gondolata sem? Minden közérdeklődésre számot tartó kérdésben az unásig ismert balliberális mantrát szajkózza az egészségügy rendbetételétől az oktatás színvonalának megemeléséig.

Amikor pedig rákérdeznek arra, mi az álláspontja a háborúval és a migrációval kapcsolatban, akkor szemrebbenés nélkül felmondja a hivatalos kormányálláspontot az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdésének szükségességéről, de a migránskvótát is elítéli, ha arról van szó. Egyébként pedig nagy ívben tesz ezen ügyek bármelyikére. Legyen elég nagyságú a tömeg, amelyik csápol neki, akkor kevesebb gyógyszert kell bevennie. Majd amikor komolyra fordul a dolog, és valóban kormánybuktatásra kell mozgósítani a félrevezetettek szomorú seregét, akkor ő is eltűnik egy gyors kiképzésre, és felvértezik azzal a tudással, ami többször megbukott már, de a sötét erő is fejlődőképes, ne legyen kétségünk. És addig?

Csizmadia Ervin úgy tette fel a kérdést, van-e különbség az eddigi ellenzéki »Orbán, takarodj!« és az újonnan megfogalmazódó újellenzéki között. Szerinte még lehet, szerintem viszont egyáltalán nincs semmi. Ez jól látszik abban az ideges reakcióban, amivel a Gyurcsány vezette baloldal reagál Magyar Péter feltűnésére.

Az Orbán-fóbiások serege ugyanis eddig is két jelentősebb táborból tevődött össze, és az egyik a szemkilövetőt ugyanúgy gyűlöli, mint a miniszterelnököt. És akkor a mi Ferink olvasatában jön ez a kis nyikhaj, élére áll azoknak, akiket eddig fáradságot nem kímélve igyekezett meggyőzni arról, hogy nem Gyurcsány a probléma, hanem a gyurcsányozás, és elrabolja az összeset, tönkretéve minden eddig elvégzett munkát.

Ellenben az egységes kormánypárti tábor szeme sem rebben az álmessiás ármánykodásától, mert közöttük az orbánozás egyáltalán nem hat.

Márpedig nagyon úgy tűnik, egyelőre az újellenzéknek sincsen más kovásza, mint az az ostoba hiedelem, hogy mindenért a kormányfő a felelős. Ha rossz jegyet kapott a gyerek, ha megdöglött a liba, ha rossz az időjárás. Miközben Európa egyik vezetője, Franciaország elnöke egy atomháború indokoltságát igyekszik megmagyarázni, Hamburgban ezrek üvöltöznek kalifátust követelve és Allahot éltetve, a dicső Nyugaton pedig a macskával élés előnyeit propagálják a gyermekneveléssel szemben, a mi szedett-vedett ellenzékünk azzal kampányol az európai parlamenti választások előtt negyven nappal, hogy Orbán Viktor mondjon le.

Tényleg jobb lenne, ha elmennék frissességfelelősnek a sarki zöldségeshez.”

